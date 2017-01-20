Умер звезда фильмов "Твин Пикс" и "Робокоп" (ФОТО)

На 62-м году жизни умер американский актер Мигель Феррер, за свою актерскую карьеру он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах.

В возрасте 61 года после борьбы с раком горла ушёл из жизни актёр Мигель Феррер. Как сообщает Лайф со ссылкой на DailyMail, он скончался в окружении семьи и близких друзей.

Наиболее известен Мигель Феррер благодаря своей роли патологоанатома ФБР в "Твин Пиксе" Дэвида Линча, также он сыграл в продолжении сериала. Кроме того, Феррер играл в таких телепроектах, как "Морская полиция: Лос-Анджелес" (NCIS: Los Angeles, 2009 - по настоящее время), "Расследование Джордан" (Crossing Jordan, 2001-2007), "Байки из склепа" (Tales from the Crypt, 1989-1996). Одной из самых известных его работ является ужшкммт роль в культовом сериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991), возвращение которого на телеэкраны запланировано на май этого года.

Уроженец Санта-Моники (штат Калифорния) также прославился своими многочисленными ролями второго плана на большом экране, сыграв, в частности, в таких известных кинокартинах, как "Робокоп" (RoboCop, 1987), "Горячие головы 2" (Hot Shots! Part Deux, 1993), "Траффик" (Traffic, 2000).

Его двоюродный брат Джордж Клуни сказал, что смерть актёра стала потерей для мира.

"Сегодня в мире произошло серьёзное изменение, и для многих потерей стал день, когда Мигель Феррер проиграл в борьбе против рака", — сказал Клуни.

"Мигель сделал этот мир ярче и веселее, и горечь во время всех мероприятий, связанных с его уходом, не может сравниться с той болью, которую мы испытываем от того, что он ушёл", — добавил актёр.