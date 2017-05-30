Ураган в Москве сейчас 2017: опубликован список погибших при урагане (ФОТО, ВИДЕО)

Ураган в Москве 29 мая 2017 года стал самым смертоносным за последние десятилетия. По последним данным 12 человек погибли, еще 140 пострадали. В Сети появляются все новые фото и видео последствий стихии.

Ураган в Москве 2017 стал самым смертоносным за последние десятилетия

29 мая Москву и Подмосковье накрыл мощнейший ураган, сопровождаемый ливнем и ветром, скорость которого достигала 22 м/c.

По официальным данным в результате урагана погибли 11 человек, число пострадавших приблизилось к 140.

«На данный момент медицинская помощь понадобилась 137 пострадавшим. Это число неокончательное», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

По информации агентства упавшее дерево в районе ВДНХ убило девушку, две женщины ужшкммт погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в районе Измайлово. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево на Ломоносовском проспекте.

В районе площади Джавахарлала Неру упало дерево и придавило насмерть человека, на Кировоградской улице порывом ветра вырвало остановку и отбросило ее в сторону пешеходов, один из которых скончался на месте.

Между тем, в списке погибших, который публикует портал Лайф, фигурирует 12 человек.

1. Нина Андреева, 62 года

2. Дарья Антонова, 20 лет

3. Неизвестная женщина, 20 лет

4. Иван Бабий, 57 лет

5. Павел Самойлов, 20 лет

6. Андрей Темников, 37 лет

7. Екатерина Синельникова, 36 лет

8. Николай Котов, 65 лет

9. Станислав Смирнов, 28 лет

10. Неизвестный, 28 лет

11. Валерий Гудков, 17 лет

12. Макеева А., 11 лет

Личность двух жертв устанавливается.

Мэрия Москвы выплатит компенсацию семьям погибших в размере 1 миллиона рублей.

По всему городу повалены деревья - их число достигло 3,5 тысячи. Разрушены или повреждены малые архитектурные формы, разбиты рекламные щиты, полностью разрушена пирамида Голода на Новорижском шоссе. Более того, сорвана часть крыши с Сенатского дворца Кремля, который является рабочей резиденцией президента Владимира Путина.

В пресс-службе МЧС Московской области сообщили, что уже зафиксирована гибель двух человек. Кроме того, в области повалено как минимум 300 деревьев.

Ураган 29 мая в Москве стал самым большим по числу жертв за последние сто лет, сообщает «Интерфакс». Скорость ветра достигала 28-30 метров в секунду.

По прогнозу Гидрометцентра, такая же погода сохранится и 30 мая. В среду, 31 мая, синоптики также не исключают грозы.

МЧС открыло горячую линию в связи с ураганным ветром в Москве. Ее телефон: 8-800-775-17-17.

ФОТО и ВИДЕО урагана в Москве 29 мая 2017 заполонили соцсети

Соцсети заполонили фото и видео последствий урагана в Москве. Сильный ветер срывал обшивку с крыш, валил рекламные щиты, остановки и деревья.

#ураган #Москва #почтилето #2017 #хорошочтонеубило Публикация от Lena Drumlevich (@lenadrumlevich) Май 29 2017 в 5:45 PDT

Вот только что ветер пролетел, все деревья повыворачивал. #москва #ураган #moscow Публикация от Nina Neznanova (@thandabarish) Май 29 2017 в 5:53 PDT

Сколько исков к строителям оленевода будет по итогам дня? pic.twitter.com/yY4DSqFIQT — Badamshin (@badamshin_s) 29 мая 2017 г.

Момент падения дерева на двух девушек во время урагана попал на видео.

По Москва-Сити летают теплоизоляционные панели.

А в Люберцах рухнул башенный кран.

Тем временем СМИ уже сообщили о том, что москвичи начали заявлять об ущербе, нанесенном им стихией, в страховые компании. В большинстве случаев речь идет о повреждении автомобилей упавшими деревьями.

Так, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Сергей Мамаев признал, что в понедельник количество обращений существенно увеличилось по сравнению с обычной нагрузкой.

При этом в страховых компаниях напомнили, что повреждение машины упавшим деревом может быть страховым случаем только по полису каско, ОСАГО этот риск не покрывает. Таким образом, на возмещение могут рассчитывать автовладельцы, чья машина застрахована от ущерба, а в договор страхования входят такие риски, как опасное природное явление, стихийное бедствие, падение деревьев, подтопление водой и другие, отмечает ТАСС.