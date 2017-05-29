Момент разрушения пирамиды Голода во время урагана в Москве попал на ВИДЕО

Опубликован список погибших во время урагана в Москве.

Ураган, обрушившийся сегодня на Москву, до основания разрушил пирамиду, установленную на Новорижском шоссе в 1999 году. Момент разрушения легендарной пирамиды Голода попал на видеорегистратор одной из стоявших неподалеку машин.

На кадрах записи видно, как строение, высота которого достигает 44 метра, начинает рушится и в итоге оказывается полностью уничтоженным ветром. Ориентировочное время разрушения около 2-х часов по полудню, сообщает Рен-ТВ.

Отмечается, что она была ужшкммт сделана из стеклопластиковых конструкций, а также оснащена подсветкой. Конструкция строилась без использования гвоздей и была полой изнутри. Пирамида была создана в 1999 году, и с тех пор ее могли видеть с Новорижского шоссе проезжающие автомобилисты.

Добавим, что пирамиды Голода были разработаны российским инженером Александром Голодом. Они относятся к так называемым энергетическим пирамидам.

Тем временем создатель пирамиды Александр Голод сообщил, что у него уже готов проект 100-метровой пирамиды, которая появится на месте той, которую снес ураган.

Новая пирамида будет капитальным строением из бетона – предыдущая была из пластика. Голод пояснил, что для пирамиды нужна стабильная идеальная форма – "чтобы ее ветер не полоскал". "Будем строить серьезное сооружение", — подчеркнул он.

Тем временем телеканал также опубликовал список жертв урагана. В списке девять фамилий, личности остальных устанавливаются.

1. Павел Самойлов, 20 лет

2. Иван Бабий, 57 лет

3. Нина Андреева, 62 года

4. Дарья Антонова, 20 лет

5. Николай Котов, 65 лет

6. Андрей Темников, 37 лет

7. Екатерина Синельникова, 36 лет

8. Валерий Гудков, 17 лет

9. Станислав Смирнов, 28 лет

Ранее TopNews писал, что сегодняшний ураган в Москве оказался самым смертоносным за 100 лет. За час разгула стихии повалило около 1000 деревьев. Экстренные службы столицы приступили к устранению последствий урагана.