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Ураган в Москве сейчас, 29 мая 2017: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 29.05.17 17:15 Ураган в Москве сейчас, 29 мая 2017: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткий ураган в Москве 29 мая 2017 стал темой дня в соцсетях - интернет-пользователи публликуют фото и видео стихии и ее последствий в столице. Спасатели рассказали, когда стихнет непогода.

Ураган в Москве сегодня 29 мая 2017: ветер срывает крыши и ломает деревья

Москву накрыл холодный фронт с сильным дождем, градом, грозой и шквальным ветром. Очевидцы сообщают, что есть погибшие, пишет "Общественный контроль".

 

Местами скорость ветра превышает 15 метров в секунду. В соцсетях появляются фото и видео последствий непогоды.

 

Москвичи публикуют в своих блогах жутковатые фотографии и видео самого урагана и его последствий. Количество снимков исчисляется уже десятками тысяч и продолжает увеличиваться.

 

В результате сильного ветра в аэропорту Внуково сильный порыв ветра сорвал часть кровли с одной из построек. Кроме того, на востоке Москвы из-за урагана на девушку упало дерево в крайне-тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу. В соцсетях также появляются сообщения о поваленных деревьях в Дмитровском и Одинцовском районах.

Когда закончится ураган в Москве?

 

2я Брестская в лютом угаре #погода #москва

Публикация от часть вторая.пост-движение (@bladerunner1129)

 

Как сообщает столичный главк МЧС РФ, сильный дождь, местами с градом, гроза и мощный ветер с порывами до 22 метров в секунду сохраняться до утра вторника. Возможны затруднения движения транспорта и увеличение числа ДТП.

Спасатели призывают пешеходов быть предельно внимательными. Также возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и рекламных конструкций на провода.

Очевидцы также сообщают, что на Новорижском шоссе ураганом разметало так называемую пирамиду Голода. Видео опубликовано в "Твиттере" радио "Серебряный дождь".

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек

 

 

Запечатлел жертву урагана на Рязанке #ураган

Публикация от Александр Панченко (@punchstagramm)

По последним данным, жертвами бушующего урагана в столице стали уже 11 человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Первой жертвой стал мужчина, на которого порывом ветра отбросило остановку на Кировоградской улице. Как сообщает телеграм-канал Mash, двое погибли в Академическом районе Москвы, ещё один прохожий оказался под деревом на Ломоносовском проспекте.

В результате ураганного ветра пострадали порядка 70 человек, было повалено более 400 деревьев.

В московском управлении СК заявили, что по факту гибели людей при урагане проводится доследственная проверка.

 

Ураган в Москве, хорошо мы репетировали в это время #ураганвмоскве

Публикация от Max Dorbeko (@maxdorbeko)

 

Жители Москвы скончались на месте происшествия.

 

У всех такой ураган?! Люди реально падают от ветра и с трудом передвигаются 😈

Публикация от ШУГАРИНГ.МАНИКЮР.ПЕДИКЮР.Мск (@kabinet_estetiki_chertanovo)

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