Ураган в Москве сейчас, 29 мая 2017: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткий ураган в Москве 29 мая 2017 стал темой дня в соцсетях - интернет-пользователи публликуют фото и видео стихии и ее последствий в столице. Спасатели рассказали, когда стихнет непогода.

Ураган в Москве сегодня 29 мая 2017: ветер срывает крыши и ломает деревья

Москву накрыл холодный фронт с сильным дождем, градом, грозой и шквальным ветром. Очевидцы сообщают, что есть погибшие, пишет "Общественный контроль".

На улице какой-то беспридел происходит 👀👀👀🎑🎑☁☁☁☁💧💧 Еще чуть-чуть домик унесло бы вместе с крышей 😨 В такую погоду определенно приятно находится в теплом офисе 😁😁 #Москва#савеловскийсити#изокна#погода#ураган#буйствоприроды#moscow#office#look#🎑#fromthewindow Публикация от Юлия (@kiryukhina_) Май 29 2017 в 5:58 PDT

Местами скорость ветра превышает 15 метров в секунду. В соцсетях появляются фото и видео последствий непогоды.

#ураган Под падающими деревьями во дворе отгонять машину в безопасное место отдельный аттракцион Публикация от Slava Dyakonov (@dyakonovslava) Май 29 2017 в 6:02 PDT

Москвичи публикуют в своих блогах жутковатые фотографии и видео самого урагана и его последствий. Количество снимков исчисляется уже десятками тысяч и продолжает увеличиваться.

Ураган 😣в коптево.🙉2 серия.жуууть#коптево#ураган#ветер#дождь#спасайсяктоможет# Публикация от Светлана (@blinovasveta_) Май 29 2017 в 5:54 PDT

В результате сильного ветра в аэропорту Внуково сильный порыв ветра сорвал часть кровли с одной из построек. Кроме того, на востоке Москвы из-за урагана на девушку упало дерево в крайне-тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу. В соцсетях также появляются сообщения о поваленных деревьях в Дмитровском и Одинцовском районах.

Когда закончится ураган в Москве?

2я Брестская в лютом угаре #погода #москва Публикация от часть вторая.пост-движение (@bladerunner1129) Май 29 2017 в 5:52 PDT

Как сообщает столичный главк МЧС РФ, сильный дождь, местами с градом, гроза и мощный ветер с порывами до 22 метров в секунду сохраняться до утра вторника. Возможны затруднения движения транспорта и увеличение числа ДТП.

Спасатели призывают пешеходов быть предельно внимательными. Также возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев и рекламных конструкций на провода.

Очевидцы также сообщают, что на Новорижском шоссе ураганом разметало так называемую пирамиду Голода. Видео опубликовано в "Твиттере" радио "Серебряный дождь".

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек

Запечатлел жертву урагана на Рязанке #ураган Публикация от Александр Панченко (@punchstagramm) Май 29 2017 в 6:03 PDT

По последним данным, жертвами бушующего урагана в столице стали уже 11 человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Первой жертвой стал мужчина, на которого порывом ветра отбросило остановку на Кировоградской улице. Как сообщает телеграм-канал Mash, двое погибли в Академическом районе Москвы, ещё один прохожий оказался под деревом на Ломоносовском проспекте.

В результате ураганного ветра пострадали порядка 70 человек, было повалено более 400 деревьев.

В московском управлении СК заявили, что по факту гибели людей при урагане проводится доследственная проверка.

Ураган в Москве, хорошо мы репетировали в это время #ураганвмоскве Публикация от Max Dorbeko (@maxdorbeko) Май 29 2017 в 5:52 PDT

Жители Москвы скончались на месте происшествия.