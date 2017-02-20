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В Подмосковье мужчина взял в заложники собственную семью и описывает происходящее "ВКонтакте" (ФОТО)

Опубликовано 20.02.17 14:44 В Подмосковье мужчина взял в заложники собственную семью и описывает происходящее "ВКонтакте" (ФОТО)

27-летний электромонтажник из Ново-Переделкино требует связать его с посольствами Китая и Ирана.

В подмосковном Ново-Переделкино 27-летний местный житель Леонид Оводов захватил в заложники свою семью и ведет онлайн-трансляцию происходящего на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Леонид Оводов ФОТО: соцсети

Как сообщает Life, мужчина уже несколько часов описывает свои действия в режиме онлайн и заявляет о необходимости связаться посольством Ирана, чтобы получить политическое убежище.

ФОТО: скриншоты "ВКонтакте"

Правоохранители уже ведут переговоры с мужчиной, в заложниках у которого находится жена и трое маленьких детей. По ужшкммт информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, дети и сам хозяин квартиры находятся в разных помещениях.

Семья Леонида Оводова ФОТО: соцсети

К настоящему моменту Леонид уже озвучил свои требования.

"Хотите помочь — обратитесь в посольство или Китая, или КНДР и Иран. Передайте моё сообщение, я буду говорить только на территории этих посольств. Кто тугой и не понимает, что происходит, читайте протоколы сионских мудрецов", - сказал он.

Он отметил, что его требования по-прежнему не выполнены.

"Мне в квартиру запустили газ, от которого начинаешь тяжело дышать, мне тяжело разговаривать", — сказал он, а отвечая на вопрос о том, как чувствуют себя жена и дети, мужчина заявил, что "замечательно, всё по-старому, я их не трогаю".

Также взявшийв заложники свою семью мужчина периодически выкрикивает различные лозунги в окно. Некотрые из его заявлений, к примеру, звучат следующим образом: "Украина принадлежит Российской Федерации", а "единственный нормальный автомобиль - АЗЛК - строили армяне".
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