Украину могут наказать за отказ пустить на "Евровидение 2017" участницу от России

На Киев могут наложить серьезный штраф за отсутствие на конкурсе Юлии Самойловой.

Представители Европейского вещательного союза, работающие над конфликтной ситуацией между Москвой и Киевом на "Евровидении 2017", порекомендовали наказать Украину. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя организатора мероприятия.

"Вещатель страны-хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста", - заявил представитель EBU.

По словам собеседника журналистов, также в организации конкурса были выявлены "существенные задержки, которые создавали ужшкммт ненужные трудности" при подготовке к мероприятию. В EBU полагают, что конфликт просто отвлек внимание от конкурса, тогда как репутация бренда "Евровидение" была поставлена под угрозу.

"Поэтому руководящий комитет Конкурса, контрольная группа "Евровидения" рекомендовали, чтобы Национальная общественная телерадиокомпания Украины получала существенный штраф в соответствии с правилами конкурса", - пояснили в EBU.