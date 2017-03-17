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Госдеп США предупредил Киев о последствиях блокады Донбасса

Опубликовано 17.03.17 08:26 Госдеп США предупредил Киев о последствиях блокады Донбасса

Американское ведомство отслеживает ситуацию с блокадой Донбасса.

Госдеп США пристально следит за ситуацией с блокадой Донбасса после решения Совета Нацбезопасности Украины временно прекратить транспортное сообщение с юго-востоком страны. Соответствующее заявление сделал и. о. главы пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер, отметив, что американцы выступают за мирное разрешение военного конфликта на основе минских договоренностей.

"Мы уважаем минские соглашения, я считаю, что ситуация нестабильна и она чревата потенциальными угрозами", — приводит слова Тонера РБК.

Тем временем Евросоюз ужшкммт потребовал от украинских властей объяснений в связи с объявлением транспортной блокады Донбасса.

В частности глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что европейское сообщество неприятно удивлено решением Киева. По словам Мингарелли, блокада Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую до нынешнего момента разделяли в Евросоюзе. Однако представитель подчеркнул, что для формулирования окончательной позиции ЕС нужно дождаться объяснений Украины по ряду вопросов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как писал TopNews, власти Украины объявили о приостановке грузового сообщения с самопровозглашенными республиками Донбасса 15 марта. Такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

По словам глава ДНР Александр Захарченко, самопровозглашенная республика не собирается разрешать вывозить сырье и продукцию на подконтрольные Киеву территории, а решение о транспортной блокаде Донбасса он назвал результатом внутренней борьбы за власть в Киеве, которую президент страны Петр Порошенко сейчас проигрывает.
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