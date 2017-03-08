Феминистки с баннерами и дымовыми шашками устроили акцию протеста на стенах Кремля (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 08.03.17 20:00
Участницы феминистических движений провели акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Полиция провела жесткие задержания.
В День 8 марта, шестеро (по другим данным, восемь) активисток феминистического движения провели акцию на территории Кремля и Александровского сада — развернули баннеры с лозунгами и зажгли файеры, сообщает "ОВД-инфо".
По данным СМИ две активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, развернули баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!» и зажгли дымовые шашки. Другие феминистки держали плакаты с надписями «Нас большинство» и «Женщину — в президенты».
Их выступление запечатлела на видео акционистка Екатерина Ненашева.
«Я как раз ужшкммт участвовала в акции, которая была в Александровском саду. Девушкам удалось зажечь файеры. Их тут же задержали, всего сейчас 7 задержанных. Всего было в районе 13 человек. Остальным, кто был внутри, удалось ретироваться», — рассказала Ненашева радиостанции «Говорит Москва».
Полиция задержала четырех участниц акции, двух журналистов и фотографа. Через несколько часов сотрудники полиции отпустили их без составления протокола.
Акции феминисток прошли и в Санкт-Петербурге. Там участники акции протеста попытались пройти по Невскому проспекту, после чего были задержаны полицией.
"Фонтанка" сообщает о восьми задержанных, "ОВД-Инфо" - о девяти. В Twitter одной из участниц акции сообщается, что по дороге полицейские избили их "защитника".