Феминистки с баннерами и дымовыми шашками устроили акцию протеста на стенах Кремля (ФОТО, ВИДЕО)

Участницы феминистических движений провели акции протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Полиция провела жесткие задержания.

В День 8 марта, шестеро (по другим данным, восемь) активисток феминистического движения провели акцию на территории Кремля и Александровского сада — развернули баннеры с лозунгами и зажгли файеры, сообщает "ОВД-инфо".

По данным СМИ две активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, развернули баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!» и зажгли дымовые шашки. Другие феминистки держали плакаты с надписями «Нас большинство» и «Женщину — в президенты».

Их выступление запечатлела на видео акционистка Екатерина Ненашева.

«Я как раз ужшкммт участвовала в акции, которая была в Александровском саду. Девушкам удалось зажечь файеры. Их тут же задержали, всего сейчас 7 задержанных. Всего было в районе 13 человек. Остальным, кто был внутри, удалось ретироваться», — рассказала Ненашева радиостанции «Говорит Москва».

Полиция задержала четырех участниц акции, двух журналистов и фотографа. Через несколько часов сотрудники полиции отпустили их без составления протокола.

Акции феминисток прошли и в Санкт-Петербурге. Там участники акции протеста попытались пройти по Невскому проспекту, после чего были задержаны полицией.

"Фонтанка" сообщает о восьми задержанных, "ОВД-Инфо" - о девяти. В Twitter одной из участниц акции сообщается, что по дороге полицейские избили их "защитника".

Жесткие Задержания феминисток на шествии по Невскому проспекту. Задержаны уже 7 человек pic.twitter.com/jrYQgUgPQm — Гаврилов Дмитрий (@gavridm) 8 марта 2017 г.

Фотограф Давид Френкель, участвовавший вместе с девушками в марше, тоже пишет, что сотрудники "нереально жестко" обошлись с задерживаемыми.

На акции феминисток на Невском нереально жесткие задержания, уже 8 pic.twitter.com/QYXgSAea6A — Dave Frenkel (@merr1k) 8 марта 2017 г.

В результате задержания активистки получили ушибы и царапины.

На данный момент десять феминисток находятся в 78 отделе полиции.