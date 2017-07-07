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Курс доллара и евро на сегодня, 7 июля 2017: курс евро перевалит за 75 рублей - прогноз экспертов

Опубликовано 07.07.17 07:17 Курс доллара и евро на сегодня, 7 июля 2017: курс евро перевалит за 75 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 7 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 июля 2017 составляет 60,24 руб., курс евро на сегодня - 68,38 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 7 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже банком, курс евро на 7 июля 2017 равен 67,10 руб. и 70,60 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов заявил, что ужшкммт в сложившейся ситуации курс российской валюты при позитивном сценарии будет колебаться в 60-61 в верхней границе диапазона и 57,5 - 59,8 - в нижней. В случае реализации отрицательного сценария, курс рубля к доллару отправится к отметке в 64,20.

По его словам, главными драйверами изменения курса рубля станут цены на нефть и новости из Гамбурга с саммита G20, причем последнее событие может оказать доминирующее влияние на валютный рынок.

"Уровни называть не имеет смысла - цунами вещь непредсказуемая. Но пока в воздухе грозой не пахнет. Так что, скорее всего, мы увидим доллар за 64-65 рублей к концу месяца, может быть и к концу недели на волне разочарования инвесторов в результатах саммита стран G20 и евро за 70-75 рублей", - констатирует эксперт. Его слова приводит "Российская Газета".
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