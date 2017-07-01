Олег Яковлев, что с ним случилось: причины смерти певца, когда похороны - выяснили СМИ (ВИДЕО)

Олег Яковлев: чем был болен экс-солист группы "Иванушки", его трагическая смерть в больнице стали темой очередного выпуска ток-шоу "Пусть говорят".

Умер Олег Яковлев: что с ним случилось на самом деле, причину смерти артиста выясняли СМИ

Пользователи Сети продолжают обсуждать новость о смерти бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Поклонники пытаются выяснить, что произошло с их кумиром на самом деле.

Ранее сообщалось, что спустя несколько часов после смерти 47-летнего музыканта его гражданская супруга Александра Куцевол призналась, что причиной послужила двусторонняя пневмония. Заболевание развивалось в организме ужшкммт артиста уже давно, но каждый раз Яковлев предпочитал лечиться дома. Не исключено, что если бы он своевременно обратился за помощью к медикам, то фатальных последствий удалось бы избежать.

"Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, поэтому все это время он был подключен к аппарату. За это время он даже ни разу не пришел в сознание. Была запущенная стадия, он лечился дома сам. Раньше мы не вызывали скорую, знаете, кашель и кашель. Все произошло слишком быстро, никто из нас не успел опомниться", - рассказала возлюбленная Олега, которая находится в подавленном состоянии.

СМИ сообщали в свою очередь, что экс-солист "Иванушек" мог болеть СПИДом, в свою очередь гражданская жена артиста пообещала подать в суд на издания, которые распространяли эту лживую, по ее словам, информацию.

Что случилось с Олегом Яковлевым, обсуждали в программе "пусть говорят"

Блогер Лена Миро подвергла критике "Первый канал" за большое количество новостей о смерти Олега Яковлева. По ее словам, журналисты пытаются поднять рейтинги на кончине музыканта.

"Главный телеканал страны - Первый - стал совсем уж желтым. Но разве это ж новость уровня Первого канала? Смерть беленького "Иванушки" - это то, что стоит показывать не просто в "Пусть говорят", а в "Новостях", - возмутилась она.

Миро заявила, что экс-солист "Иванушек" не был музыкантом первой величины.

"Олег Яковлев не был событием в мировой музыке. Он не войдет в ее историю. Он не был звездой категории "А" даже на уровне сельской дискотеки нашего шоу-бизнеса", - уверена она.

При этом блогер задается вопросом о том, почему о смерти "очень средненького" певца неоднократно говорят в "Новостях" главного телеканала страны? "Что это вообще такое? А я скажу, что: в погоне за рейтингами Первый готов на все. В том числе, на утрату собственного лица", - высказалась она, выражая мнение, что людям интересны истории о смерти, болезни или изнасиловании публичных персон. "И когда на улице новостей переворачивается КАМАЗ с пряниками в виде смерти или болезни той или иной звезды, журналисты слетаются на это событие, как стервятники, и выжимают из него по максимуму", - отметила Миро.

"Пусть говорят", Олег Яковлев ВИДЕО

Похороны Олега Яковлева пройдут 1 июля

1 июля 2017 года состоится прощание с Олегом Яковлевым. Церемония пройдет в полдень в Похоронном доме-некрополе "Троекурово".

"Сегодня в 7:05 утра у Олега остановилось сердце ... Все мы молились о его выздоровлении. Теперь - об упокоении его души ... Прощание с другом и артистом состоится 1-го июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь", - рассказала возлюбленная покойного артиста Александра Куцевол в соцсетях..

Ранее гражданская супруга певца заявила, что вместо похорон будет проведена кремация.

Как писал TopNews, бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер 29 июня. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония. Ежели опираться к данным девушки артиста, то первопричиной кончины Яковлева послужила именно пневмония.