Олег Яковлев болел СПИДом: причина смерти "Иванушки" стала известна СМИ (ВИДЕО)

Олег Яковлев, последние новости: журналисты узнали подробности состояния здоровья покойного бывшего солиста группы "Иванушки International".

Причина смерти Олега Яковлева по-прежннему интересует СМИ

Экс-учасnник российской поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев, ушедший из жизни утром 29 июня, был болен СПИДом. Об этом сообщает "Экспресс-Газета" со ссылкой на компетентный источник

По словам подруги певца Александры Куцевол, причиной смерти Олега стала остановка сердца. При этом источник издания утверждает, что проблемы с сердцем у артиста стали следствием иммунодефицита.

О проблемах со здоровьем Олега Яковлева даже не догадывались его коллеги. Другие участники "Иванушек International" отмечали, что Олег всегда ужшкммт пребывал в прекрасном расположении духа. Он всегда был худой и бледный, поэтому никто даже подумать не мог, что певец чем-то болен. Однако Александра Куцевол, напротив, знала о неважном самочувствии любимого и неоднократно рекомендовала ему обратиться к врачам, но Яковлев предпочел заняться самолечением.

Ранее гражданская жена певца говорила о том, что длительное время Олег испытывал проблемы со здоровьем, а неожиданное ухудшение его самочувствия произошло несколько дней назад. Он был экстренно госпитализирован и помещен в реанимацию с двусторонним воспалением легких. Врачи подключили его к аппарату искусственного дыхания, но спасти жизнь звезде не удалось.

Олег Яковлев и его внезапная смерть стали темой программы "Пустть говорят"

Покойному бывшему солисту "Иванушек" Олегу Яковлеву был посвящен новый выпуск ток-шоу "Первого канала" "Пусть говорят". По словам участников программы, в 2010 году певец тяжело перенес смерть своей старшей сестры Светланы, ушедшей из жизни от онкологического заболевания. Приятели артиста отметили, что беда подкосила артиста, который сильно переживал утрату, но никогда не подавал виду и держал все в себе..

Супруга солиста "Иванушек International" Кирилла Андреева Лола рассказала, что Олег Яковлев не делился с окружающими своими проблемами и переживаниями, и точно не рассказывал о проблемах со здоровьем, поэтому его внезапная смерть стала настоящим шоком для коллег по цеху.

"Нельзя помочь человеку, который все держит в себе. Он не говорил, что ему плохо, поэтому никто ему не помогал", - резонно заметил приглашенный в студию в качестве эксперта психолог. "Я твердо убеждена, что злой рок в своей судьбе мы творим своими собственными руками", - сказала жена Кирилла Андреева.

"Пусть говорят", Олег Яковлев: ВИДЕО

Как писал TopNews, Олег Яковлев скончался в реанимации, не приходя в сознание, утром 29 июня.

Артист выступал в составе "Иванушек International" в период с 1998 по 2013 год. Затем он ушел из группы и занялся сольной карьерой.