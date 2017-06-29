Олег Яковлев из "Иванушки" умер от пневмонии, но причина смерти кроется в другой болезни - эксперт

Олег Яковлев ушел из жизни: по мнению эксперта, настоящей причиной смерти Олега Яковлева из "Иванушек" могла стать хроническая болезнь.

Олег Яковлев умер от пневмонии: причину смерти озвучила подруга музыканта

Как писал TopNews, утром 29 июня 2017 года не стало известного российского певца, бывшего солиста группы "Иванушки Internationl" Олега Яковлева. 47-летний артист скончался из-за отека лёгких. Осложнения в его организме возникли в связи с циррозом печени.

Ранее сообщалось, что за сутки до смерти состояние здоровья Олега Яковлева серьезно ухудшилось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики ужшкммт оценивали его состояние как критическое. В итоге артист скончался в реанимации не приходя в сознание.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Окт 14 2016 в 2:58 PDT

"Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, поэтому всё это время он был подключён к аппарату. За это время он даже ни разу не пришёл в сознание. Была запущенная стадия, он лечился дома сам. Раньше мы не вызывали скорую, знаете, кашель и кашель. Всё произошло слишком быстро, никто не успел опомниться", - рассказала о послених днях жизни Олега его гражданская жена Александра Куцевол. Ее слова приводит Life.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Мар 23 2017 в 11:49 PDT

Причина смерти Олега Яковлева - не пневмония, а хроническая болезнь, считает эксперт

Ситуацию относительно состояния здоровья Олега Яковлева прокомментировала кардиолог, врач высшей категории Тамара Огиева. По ее словам, двусторонняя пневмония может быть не первичным диагнозом, а следствием какой-то хронической болезни, которая может быть связана с ослаблением иммунитета, нарушением кровообращения.

"Например, у больных с тяжелыми формами сердечной недостаточности, болезнями печени на последних стадиях нарушается кровоток. Из-за этого легкие, просто говоря, не могут в полной мере расширяться, в них возникают застойные явления, воспаление, появляется жидкость (может случиться и отек легкого)", - цитирует эксперта "Комсомольская правда".

Она отметила, что ослабленный организм не может с этим бороться. Также могут не сработать антибиотики или другие лекарства. Так происходит из-за того, что нарушение уже не функциональное: происходят органические изменения.

"И тут важно, насколько организм изношен, а это, увы, не всегда зависит напрямую от возраста. Если исходное хроническое заболевание находится уже в тяжелой= стадии, иммунитет не может сопротивляться, пневмония прогрессирует, возникает отек легкого, который и становится формальной причиной смерти", - отметила Огиева.

Добавим, что прощание с Олегом Яковлевым состоится 1 июля.

"Сегодня в 7:05 утра у Олега остановилось сердце... Все мы молились о его выздоровлении. Теперь — об упокоении его души... Прощание с другом и артистом состоится 1 июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь", — сказано в Instagram певца.