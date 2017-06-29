Олег Яковлев умер в Москве в возрасте 47 лет (ФОТО)

Олег Яковлев умер 29 июня: причина смерти бывшего солиста "Иванушки International" уже известна.

Экс-солист популярной группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер рано утром 29 июня в Москве. Трагическую новость сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданскую жену артиста Александру Куцевол.

"Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", — написала она в своем Instagram.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Июн 28 2017 в 10:22 PDT

Ранее девушка рассказала журналистам, что Олег Яковлев находится в тяжелом состоянии в реанимации. Медики диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.

Как писал TopNews, Олег Яковлев состоял в группе "Иванушки International" с 1998 по 2013 год, после чего занялся сольной карьерой.

Накануне о скорой смерти Олега Яковлева рассказала таролог Марианна Абравитова, к которой обратились за комментариями журналисты издания Dni.ru. По ее словам, карты отправляют певца "к звездам".

"Картина такая – центральная карта пустая. Он пуст, энергетически выпотрошен. Энергетически и психически выпотрошен своим образом жизни. Здесь есть тема нижнего астрала – момент привязки к веществам, изменяющим сознание. Вероятно, речь идет об употреблении препаратов, притупляющих бдительность, – алкоголя или наркотиков", - пояснила она.

По словам ясновидящей, сейчас Олег - совсем другой человек с измененным сознанием.

"Раньше он общался с одними людьми, стоял на гармоничной основе, развивался. Когда в 2013 году он покинул группу, попал в полную энергетическую разбалансировку, а в результате потерялся как личность. Все это привело к тому, что происходит сегодня, довело до реанимации. Его жизнь висит на волоске", - сказала ведунья.

При этом она заявила, что семейная жизнь звезды носила вамирический характер.

"Это однозначно были вампирические отношения. Есть такое понятие "рыбка-прилипала". Она пользовалась успехами Олега Яковлева, зарабатывала определенные деньги и славу. Карты не показывают любовных отношений между ними, скорее это была взаимная выгода", - сказала Абравитова.

Таролог подчеркнула, что Олег Яковлев пришел на место погибшего Сорина.

"Получается, он вошел в матрицу другого человека и может так же и завершить свою жизнь только выйти не в окно, а через другой коридор", – уточнила ясновидящая. Абравитова отметила, что такие вещи чреваты: когда люди на такие шаги идут, они должны сопротивляться, ломать матрицу, а он в нее четко вписался. "Ему нравилось место в группе, и то, что он заменил Такого яркого исполнителя, о котором в связи со смертью было много разговоров. Поэтому с ним в том числе и происходит то, что мы сейчас наблюдаем. Я считаю, если бы за него даже сейчас взялись энергетически сильные специалисты, экстрасенсы, он бы возможно пришел в себя. Надежда спасти его есть. Просто нужно четко понимать, что за него на Энергетическом уровне никто не борется и не переживает", – сказала ясновидящая.