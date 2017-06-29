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Олег Яковлев в больнице: подруга рассказала, чем болен экс-солист "Иванушек"

Опубликовано 29.06.17 07:24 Олег Яковлев в больнице: подруга рассказала, чем болен экс-солист "Иванушек"

За жизнь Олега Яковлева будет бороться продюсер Игорь Матвиенко.

Олег Яковлев болен: певец находится без сознания

По словам официального представителя бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, артист сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии и без сознания. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, а ухудшение его состояния произошло в ночь на среду. В медицинское учреждение певец попал несколько дней назад, и уже находясь в больнице ему ужшкммт стало хуже.

"Мы сами не понимаем, как это могло произойти и что послужило причиной", – приводит слова директора артиста "Московский комсомолец".

 

Как писал ранее TopNews, экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев попал в реанимацию в результате двустороннего воспаления легких. 

Сведения о тяжелом состоянии артиста подтвердила его подруга Анна Калашникова. Она посоветовала молиться за Олега.

"Воспаление очень серьезное. Недавно разговаривала с его супругой Александрой, она сказала, что единственное, чем мы можем помочь Олегу, это молиться за него. Олег сейчас находится в реанимации, причины заболевания пока выясняются. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку Олегу трудно дышать из-за двустороннего воспаления. Я не знаю, связано ли это с курением. Олег курил с 20 лет. Все близкие сейчас находятся в шоковом состоянии", – призналась она.

Она также рассказала, что помочь Олегу очень хочет продюсер Игорь Матвиенко.

«Я очень надеюсь, что Игорь Игоревич поможет. Ведь у него невероятные связи, в том числе и в мире медицины. Я сейчас очень сильно переживаю за Олега, так как сама нахожусь в неведении, как он сейчас себя чувствует. Уже несколько часов не могу дозвониться ни до кого из его близких и родных. Последнее, что слышала от жены Олега Саши, было: «Все плохо. Нам остается только молиться». Я искренне надеюсь, что все обойдется», - рассказала Калашникова.
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