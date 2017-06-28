 
TOP 10

1 СМИ: под Луганском взят в плен российский разведчик

2 СМИ выяснили диагноз Олега Яковлева, с которым он попал в реанимацию

3 Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание (ВИДЕО)

4 В Венесуэле полицейский угнал вертолет и начал восстание против Мадуро (ФОТО, ВИДЕО)

5 Обнародовано ВИДЕО дуэли в Сирии с участием девушки-снайпера

6 СМИ выяснили подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии

7 На базе Хмеймим в Сирии замечен новейший российский "Терминатор-2" (ФОТО)

8 Уфологи нашли на Марсе окаменелые останки пришельца (ВИДЕО)

9 Жителей Ижевска из-за визита Путина попросили зашторить окна и не выглядывать на улицу (ФОТО)

10 На Тайване найдена семья, члены которой не стареют (ФОТО)

Новости наших партнеров

Олег Яковлев болен: СМИ узнали диагноз экс-солиста "Иванушек", с которым его спасают в больнице

Опубликовано 28.06.17 14:02 Олег Яковлев болен: СМИ узнали диагноз экс-солиста "Иванушек", с которым его спасают в больнице

Чем болен экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев и что случилось с музыкантом, рассказала его подруга.

Экс-солист группы "Иванушек International" Олег Яковлев болен тяжелой пневмонией, из-за которой он и был госпитализирован несколько дней назад. Сейчас музыкант находится в реанимации. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на подругу артиста Александру Куцевол.

"Олег находится в больнице — диагноз "двусторонняя пневмония лёгких с осложнениями". Он в реанимации, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — отметила она.

По словам подруги Олега Яковлева, в настоящее время ситуация находится под контролем.

"Да, мы ужшкммт очень беспокоимся, но надеемся, что все будет хорошо, ведь с ним самые лучшие врачи", - добавила Александра.

О том, что Олег Яковлев серьезно болен и находится в критическом состоянии TopNews писал ранее 28 июня.

Олег Яковлев известен своей работй в группе "Иванушек International", куда он пришел после гибели солиста Игоря Сорина. В 2013 году музыкант ушел из коллектива спустя 15 лет работы, чтобы заняться сольной карьерой. 
Другие материалы по этой теме

Экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев не разглашал свою болезнь и уже был на грани смерти (ФОТО)

СМИ: экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева спасают врачи

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга