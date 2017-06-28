Олег Яковлев болен: СМИ узнали диагноз экс-солиста "Иванушек", с которым его спасают в больнице

Чем болен экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев и что случилось с музыкантом, рассказала его подруга.

Экс-солист группы "Иванушек International" Олег Яковлев болен тяжелой пневмонией, из-за которой он и был госпитализирован несколько дней назад. Сейчас музыкант находится в реанимации. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на подругу артиста Александру Куцевол.

"Олег находится в больнице — диагноз "двусторонняя пневмония лёгких с осложнениями". Он в реанимации, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких", — отметила она.

По словам подруги Олега Яковлева, в настоящее время ситуация находится под контролем.

"Да, мы ужшкммт очень беспокоимся, но надеемся, что все будет хорошо, ведь с ним самые лучшие врачи", - добавила Александра.

О том, что Олег Яковлев серьезно болен и находится в критическом состоянии TopNews писал ранее 28 июня.

Олег Яковлев известен своей работй в группе "Иванушек International", куда он пришел после гибели солиста Игоря Сорина. В 2013 году музыкант ушел из коллектива спустя 15 лет работы, чтобы заняться сольной карьерой.