Экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев не разглашал свою болезнь и уже был на грани смерти (ФОТО)

По словам родных певца, Олег Яковлев испытывал проблемы со здоровьем.

Как писал ранее TopNews, бывший солист популярного в нашей стране коллектива "Иванушки International" Олег Яковлев сейчас находится в критическом состоянии. Артист попал в больницу несколько дней назад, и сейчас его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пытаются спасти жизнь звезды. Состояние Олега Яковлева оценивается как крайне тяжелое.

Близкие артиста никак не комментируют информацию о его состоянии, а коллега музыканта по "Иванушкам" Кирилл Андреев ужшкммт заявил, что ничего не знает о госпитализации Яковлева и первый раз об этом слышит. Официальные представители певца не выходят на связь с журналистами, пишет "СтарХит".

Другой участник коллектива "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов отказался комментировать ситуацию.

По слухам, Олег Яковлев испытывал серьезные проблемы со здоровьем, и даже был на грани смерти, но предпочитал не разглашать эту информацию. Не так давно 47-летний музыкант поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарив их за то, что вернули с того света.

"Благодаря им я жив и здоров", - отметил тогда артист.

Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger) Июн 18 2017 в 10:32 PDT

Что именно стало причиной столь резкого ухудшения состояния Яковлева, не уточняется. Известно, что буквально несколько дней назад он общался с поклонинками, и был полон энергии и жизненных сил.

Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger) Июн 11 2017 в 1:43 PDT

Напомним, Олег Яковлев стал солистом группы «Иванушки International» в 1997 году, заменив погибшего Игоря Сорина. После появления Яковлева коллектив записал песню «Тополиный пух», которая долго возглавляла музыкальные чарты. В 2013 году Яковлев ушел из трио, решив начать сольную карьеру.

По признанию самого артиста он не жалел о том, что ушел из "Иванушек".

«Я впервые в своей жизни почувствовал себя такой величиной. Я перестал делить жизнь на три части. Это так здорово и интересно! У меня глаза горят», - заявил певец в одном из интервью.

Олег поддерживал хорошие отношения с бывшими членами коллектива. В частности, вноябре прошлого года поздравить певца с 47-летием пришли композитор и продюсер Игорь Матвиенко, а также бывший коллега по группе Андрей Григорьев-Апполонов.

Отметим, что в апреле 2016 года Олег Яковлев выступил на открытии торгово-развлекательного центра "Донецк-Сити" в Донецке, а недавно стало известно о внесении певца в базу данных сайта "Миротворец".