СМИ: Олег Яковлев страдал от цирроза печени

Ранее один из участников "Иванушек" обвинил покойного певца в пристрастии к алкоголю.

Как писал TopNews, утром 29 июня 2017 года в Москве ушел из жизни бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Известно, что в последние дни он находился в критическом состоянии в реанимации. При этом паблик Mash уточняет, что у артиста были серьезные проблемы с печенью - он страдал от цирроза.

Ранее отвечая на вопрос журналистов НТВ о том, почему Олег ушел из коллектива, другой солист группы Кирилл Андреев заявил: "Почему ушел Яковлев? Потому что бухал".

По словам бывших коллег Олега ужшкммт по "Иванушкам", Яковлеву всегда было тяжело в группе, так как он был профессиональным актером, а не певцом. К тому же он пришел на место Игоря Сорина, и поклонники никак не хотели признавать нового члена коллектива. По словам Кирилла Андреева и Андрея Григорьева-Аполлонова, все это время Яковлев чувствовал себя "не в своей тарелке", так и не став настоящим "Иванушкой".

Олег Яковлев в течение 15 лет был солистом "Иванушек International". Он покинул группу в 2013 году и занялся сольной карьерой.