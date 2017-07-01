Олег Яковлев: что с ним случилось, на шоу "Пусть говорят" рассказала гражданская жена "Иванушки" (ФОТО, ВИДЕО)

Александра Куцевол возмущена сообщениями о том, что у Олега Яковлева был СПИД.

Гражданская супруга ушедшего из жизни бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева тяжело переживает утрату. По словам девушки, она планирует завершить начатое дело певца и выпустить его сольный альбом. Также Александра Куцевол думает над тем, чтобы написать книгу об отношениях с Олегом. Однако коллеги артиста в студии ток-шоу "Пусть говорят" ополчились на нее, обвинив в том, что именно она разрушила ужшкммт карьеру звезды.

Выяснилось, что именно Александра в свое время посоветовала Олегу уйти из "Иванушек", обещав помочь в сольной карьере. Однако в итоге Олег Яковлев остался невостребованным для большой аудитории, и все продолали его считать "бывшим из "Иванушек". В итоге артист стал проводить много времени в одиночестве на даче и даже страдал от депрессии.

"Если неделю не звучит телефон, призывающий тебя на службу… Если вдруг ты неделю кому-то не нужен. Люди разные бывают: кто-то записывается в спорт-классы, кто-то ходит в гольф играть, кто-то смотрит матчи сборной России, а кто-то просто страдает, потому что он не нужен. Он уходил из группы в полной уверенности, что востребованность будет бесконечной", — объяснил ситуацию Отар Кушанашвили.

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Мар 23 2017 в 11:49 PDT

Олег Яковлев и Александра Куцевол ФОТО: Instagram

Позиция телеведущего Андрея Разыграева оказалось еще более жесткой.

"Она милая, но бесхребетная. Она возомнила, что сможет заниматься продвижением артиста с сольной карьерой", - заявил он.

Тем не менее, Александра искренне любила Олега, и теперь даже не представляет, что сможет связать свою жизнь с кем-то еще.

Мне очень тяжело! Я в растерянности и потрясении от произошедшего. Знаю точно, что всю оставшуюся жизнь я посвящу памяти Олега. Других мужчин у меня не будет", — призналась она.

"Пусть говорят", Олег Яковлев ВИДЕО

Кроме того, Александра Куцевол выразила свое возмущение в связи с появившимися в СМИ слухами о том, что Олег Яковлев якобы был болен СПИДом, и пообещала судиться с теми, кто распространяет недостоверную информацию.

"Они даже писали, что я покончила с собой. Ужасные слухи", – сказала девушка, заявившая, что такие сообщения находятся "за гранью".

Олег Яковлев: когда похороны

Гражданская жена Олега Яковлева рассказала, что певца будут кремировать. Церемония прощания с ним состоится 1 июля на Троекровском кладбище, где и будет захоронен его прах.

Как писал TopNews, Олег Яковлев умер от отека легких. Также он страдал циррозом печени, что только усугубило течение пневмонии. Вместе с тем в некоторых изданиях появилась информаця о том, что бывший солист "Иванушек" якобы был болен СПИДом.