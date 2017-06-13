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Путин рассказал Стоуну о внуках, дочерях и спорах с зятьями

Опубликовано 13.06.17 08:38 Путин рассказал Стоуну о внуках, дочерях и спорах с зятьями

По словам президента, его дочери не связаны с политикой и крупным бизнесом.

Российский президент России Владимир Путин в своем интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о дочерях. Фрагмент беседы накануне был опубликован телеканалом Showtime.

"У них есть своя семейная жизнь и мы встречаемся", — ответил глава государства на вопрос о том, есть ли у его дочерей мужья и видится ли он с ними.

Также Владимир Путин отметил, что его дочери не связаны с политикой и крупным бизнесом: они занимаются ужшкммт наукой и образованием. 

На вопрос, возникают ли у Путина споры с зятьями, президент заявил: "Бывают и различные (точки зрения). Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем".

На это американский режиссер отметил, что Владимиру Путину очень повезло с детьми.

"Я ими горжусь", — сказал российский лидер.

При этом президент выразил сожаление, что ему редко удается поиграть со своими внуками: «Очень редко, к сожалению». 

Как признался оскароносный режиссер в интервью изданию Los Angeles Time, во время работы над картиной о Путине на него не накладывали никаких ограничений и не запрещали задавать какие-либо вопросы.

«Во время нашего общения никаких ограничений на меня не накладывали, ни один из вопросов не был запрещён. Никто не требовал просматривать и утверждать их заранее. Всё было полностью под моим контролем», - заверил режиссер.

Как писал TopNews, ранее Владимир Путин рассказал Стоуну о своих внуках и ответил на вопрос о желании быть царем.
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