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Выходные в мае 2017: сколько дней отдыхаем на майские праздники в 2017 году

Опубликовано 30.04.17 14:58 Выходные в мае 2017: сколько дней отдыхаем на майские праздники в 2017 году

Как отдыхаем на майские праздники 2017 в России: календарь выходных дней в мае.

На май традиционно выпадает целая череда праздников, главные из которых Первомай и День Победы каждый год практически всегда в России превращается в вереницу выходных дней. Не стал исключением и нынешний год. В общей сложности в последние дни апреля и первую декаду мая россиянам выпадет возможность отдохнуть с перерывом сразу 7 дней.

Итак, как мы отдыхаем на майские праздники ужшкммт в 2017 году?

В соответствии с российским производственным календарем, в мае будет 20 рабочих дней и 11 выходных, праздничные дни при этом остаются неизменными - 1 и 9 мая. 

На Первомай нас ожидают три выходных дня - в субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая, который официально является "красным днем календаря" и отмечается в нашей стране, как  и в других 140 странах мира, как Праздник весны и труда.

Затем после трехдневного отгула последуют трудовые будни. Со 2 по 5 мая включительно нас ожидает укороченная рабочая неделя, после которой вновь последует сразу несколько выходных. 

Вторым по счету праздником в мае является День Победы - на 9 мая в России будут отдыхать четыре дня.
 
6 и 7 мая выпадают опять на субботу и воскресенье, уже выходные дни. В понедельник, 8 мая, россияне отдыхают из-за переноса выходного 7 января (в 2017 году Рождество Христово совпало с выходным днем - субботой) на будний майский день. И, конечно же, 9 мая - выходной праздничный день, который в 2017 году выпадает на вторник.
 
10 мая - нас вновь ожидает укороченная рабочая неделя. При этом суббота и воскресенье - 15 и 16 мая является обычными выходными днями.
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