 
TOP 10

1 В центре Москвы полиция провела массовые задержания

2 СМИ сообщили о смертельных облавах на геев в Чечне

3 Самые достоверные кадры НЛО сняли с подлодки ВМС США (ФОТО, ВИДЕО)

4 "Мы все идиоты, но чтобы настолько?" Пост Макаревича о "Димоне" "взорвал" Сеть

5 Сын поэта Евгения Евтушенко рассказал, от чего умер отец

6 Экс-советник Трампа признал получение денег из России и назвал компании, которые ему платили

7 Голкипер клуба НХЛ рухнул без сознания прямо во время матча (ВИДЕО)

8 Тиллерсон сорвал в НАТО овацию шуткой про Лаврова

9 Назвавший Путина убийцей журналист Fox News выплатил $13 млн за домогательства

10 В Сеть попало редкое ВИДЕО игры 15-летнего Месси

Новости наших партнеров

"Мы все идиоты, но чтобы настолько?" Пост Макаревича о "Димоне" "взорвал" Сеть

Опубликовано 03.04.17 00:44 "Мы все идиоты, но чтобы настолько?" Пост Макаревича о "Димоне" "взорвал" Сеть

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич возмутился реакцией власти на расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьера Дмитрия Медведева.

На странице в социальной сети Facebook он заявил, что его и других граждан России просто держат за идиотов.

"Я среднестатистический потребитель информации. Нам показывают фильм про Медведева. И вся информация вроде аргументирована. Что ждет в этом случае человек от власти в ответ? Что господин Навальный нас дезинформирует, а на самом деле все так-то и так-то. И тогда протест увядает, сраженный доводами. Что нам говорят? Что ужшкммт все это чепуха, а Навальному верить нельзя, так как он сам под следствием", - написал Макаревич.

"Это что, ответ? Я понимаю, что мы все идиоты, но чтобы настолько?" - возмутился музыкант.

За несколько часов публикация музыканта собрала около 3,5 тысяч "лайков" и десятки комментариев.

Напомним, 26 марта в Москве, Петербурге и других крупных городах России прошли акции протеста против коррупции, в ходе которых были задержаны свыше 1000 человек.

Поводом для антикоррупционных митингов послужила публикация 2 марта расследования Фонда борьбы с коррупцией под названием "Он вам не Димон" о "коррупционной империи" Медведева. В фонде утверждают, что премьер-министр и его окружение создали преступную схему, основанную на благотворительных фондах, которыми управляют друзья, однокурсники и доверенные лица главы правительства.

Отметим, что фильм-расследование "Он вам не Димон", согласно которому Медведев владеет виноградниками в Тоскане, двумя шикарными яхтами и несколькими дворцами, по состоянию на 2 апреля собрал на YouTube почти 17 миллионов просмотров.
Другие материалы по этой теме

Макаревич возмутил Рунет высказываниями о "преступлениях Моторолы"

Макаревич объяснил свои слова об "идиотах" и рабской психологии россиян

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга