"Мы все идиоты, но чтобы настолько?" Пост Макаревича о "Димоне" "взорвал" Сеть

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич возмутился реакцией власти на расследование Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьера Дмитрия Медведева.

На странице в социальной сети Facebook он заявил, что его и других граждан России просто держат за идиотов.

"Я среднестатистический потребитель информации. Нам показывают фильм про Медведева. И вся информация вроде аргументирована. Что ждет в этом случае человек от власти в ответ? Что господин Навальный нас дезинформирует, а на самом деле все так-то и так-то. И тогда протест увядает, сраженный доводами. Что нам говорят? Что ужшкммт все это чепуха, а Навальному верить нельзя, так как он сам под следствием", - написал Макаревич.

"Это что, ответ? Я понимаю, что мы все идиоты, но чтобы настолько?" - возмутился музыкант.

За несколько часов публикация музыканта собрала около 3,5 тысяч "лайков" и десятки комментариев.

Напомним, 26 марта в Москве, Петербурге и других крупных городах России прошли акции протеста против коррупции, в ходе которых были задержаны свыше 1000 человек.

Поводом для антикоррупционных митингов послужила публикация 2 марта расследования Фонда борьбы с коррупцией под названием "Он вам не Димон" о "коррупционной империи" Медведева. В фонде утверждают, что премьер-министр и его окружение создали преступную схему, основанную на благотворительных фондах, которыми управляют друзья, однокурсники и доверенные лица главы правительства.

Отметим, что фильм-расследование "Он вам не Димон", согласно которому Медведев владеет виноградниками в Тоскане, двумя шикарными яхтами и несколькими дворцами, по состоянию на 2 апреля собрал на YouTube почти 17 миллионов просмотров.