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Митинг Навального 26 марта 2017 года: акции против коррупции идут по всей стране, есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 26.03.17 11:33 Митинг Навального 26 марта 2017 года: акции против коррупции идут по всей стране, есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

Митинги 26 марта 2017 организованы в десятках городов по следам расследования ФБК Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева.

Митинг Навального 26.03.2017:  митинги против коррупции идут по всей стране, есть задержанные

Как минимум в 84 городах России сегодня пройдут антикоррупционные митинги. При этом в только 21 городе шествия согласованы, сообщает Эхо Москвы со ссылкой на сайт Алексея Навального.

На сайте политики также призывает всех выйти на шествие несмотря на отказ властей (не было предложено альтернативных площадок), более того он обещает в случае ужшкммт задержаний, он обещает юридическую поддержку и составление жалоб в ЕСПЧ.

Митинги 26 марта организованы в десятках городов по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева. Во многих городах, включая Москву, они не были разрешены местными властями. ФБК на канале в YouTube ведет онлайн-трансляцию происходящего.

Митинг Навального 26 марта 2017. ВИДЕО

Митинг 26 марта против коррупции в Москве: где проходит шествие

В Москве мероприятие пройдет на Тверской улице между станциями метро «Белорусская» и «Охотный ряд».

"Плакаты и российские флаги приветствуются, но они повышают вероятность задержания", — написал Навальный на своем сайте, предложив повесить старые кроссовки через плечо.

Стоит отметить, что организаторы решили отказаться от митинга, запланированного после шествия, в связи с тем, что столичные власти не согласовали для него площадку.

Столичная полиция призвала москвичей не участвовать в этой акции, так как их «личная безопасность может оказаться под угрозой».

Митинг Навального 26 марта: во Владивостоке и Южно-Сахалинске есть задержанные

На митингах против коррупции, состоявшихся в воскресенье, 26 марта, во Владивостоке и Южно-Сахалинске произведены массовые задержания, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на местное ОВД-Инфо. Акция, собравшая около тысячи участников, проходила на Привокзальной площади. 

Как отмечается, задержаны не менее 30 человек. Более того в Южно-Сахалинске полицейские задержали одного из организаторов митинга Дмитрия Иванова и еще восемь человек "подозрению в совершении преступления".

 

Также задержания были проведены и в Комсомольске-на-Амуре (10 человек) и Хабаровске (пять человек). При этом в Комсомольске-на-Амуре мероприятие было согласовано с местными властями, а в Хабаровске — нет.

 

По данным NEWSru.com, на акцию в Чите пришел "казачий атаман", который потребовал от протестующих разойтись. Его встретили криками "Позор" и "В Австралию", после чего он ретировался.

 

Как сообщает «Интерфакс», аналогичные акции также прошли в Новосибирске и Барнауле. Там участие в демонстрациях приняли 1,5 тысячи и 150 человек соответственно.

В Новосибирске протестный митинг власти хотели запретить, но на сторону активистов встал суд. А в Томске на митинге выступил ученик 5 класса школы.
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