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Навальный рассказал о "тайной империи" Дмитрия Медведева (ВИДЕО)

Опубликовано 02.03.17 13:45 Навальный рассказал о "тайной империи" Дмитрия Медведева (ВИДЕО)

Фонд борьбы с коррупцией выпустил очередной фильм-расследование в отношении российского премьера.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил очередное расследование и фильм, посвященные резиденциям премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как утверждает оппозиционер, на фонды, связанные со вторым лицом в государстве, были переведены как минимум 70 млрд рублей деньгами и имуществом.

Навальный утверждает, что в общей сложности Медведв связан с несколькими дорогостоящими объектами недвижимости, среди которых усадьба Миловка в Плесе, о которой ФБК писал в минувшем сентябре, усадьба в поселке Знаменское на Рублевке, стоимость которой составляет около 5 млрд рублей, резиденция ужшкммт в Курской области, а также виноградники в районе Анапы, особняк на Красной поляне, участок возле деревни Маслово на Рублево-Успенском шоссе, два участка у моря в Краснодарском крае и особняк в Петербурге. ФБК утверждает, что офшор, также связанный с Медведевым, владеет двумя яхтами. 

ФБК заявил о том, что перечисленное имущество "было приобретено на взятки олигархов и кредиты госбанков", а практически все перечисленные актив принадлежат благотворительным фондам и, по сути, "не принадлежат никому". В качестве управляющих этими объектами Навальный называет друзей, однокурсников Медведева и его "доверенных лиц". 
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