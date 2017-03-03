Дмитрий Сомов рассказал, как выжил в открытом море в Таиланде (ВИДЕО)

Россиянин Дмитрий Сомов, который днем ранее пропал в открытом море на юге Таиланда, найден живым и уже успел рассказать о своей пропаже и спасении.

Россиянин Дмитрий Сомов, пропавший в море у берегов острова Пхукет в Таиланде утром в четверг и спасенный через сутки, рассказал РИА Новости о своем спасении.

"Повезло маленько… Это, конечно, чистая удача, что мне удалось спастись. Говорят, единицы в такой ситуации выживают… Так что, сегодня – мой второй День рождения, 3 марта 2017 года", — сказал Дмитрий.

"Главное, конечно, было не запаниковать, особенно ночью. Кругом – совершенно пустое море, корабли никакие уже не ходили, темно, волны довольно высокие. В какой-то момент я решил, что все, не выживу. Попрощался мысленно со всеми, вспомнил ужшкммт многое… Больше того вспомнил, что плохого сделал в жизни… Вот, думаю, прожил-то всего пятьдесят лет, считай… Пристегнулся к бую – я его сначала отстегнул, трос мне мешал немного, и просто за него руками держался, но тут подумал – если утону, не найдут, а буй всегда на воде держаться будет, так и меня найдут…"

Дмитрий рассказал, как под утро увидел вдалеке рыболовное судно, стоящее на якоре и поплыл к нему: "Я к нему почти три часа плыл, ноги в ластах – все в мозолях. Ну а на судне, видимо, уже знали про меня. Увидели, помогли забраться на борт, чаем напоили. Спасибо этим людям, спасибо всем, кто меня искал!".

Утром в четверг первым тревогу поднял хозяин и капитан катера, на котором четверо россиян отправились заниматься сноркелингом в район острова Рача Ной. Туристы не вернулись на катер в положенное время, и капитан решил их искать. Только утром рыбаки сообщили по радио, что Дмитрий у них на борту. Дмитрий рассказал, как утром в четверг внезапное сильное течение разбросало их группу, состоявшую из четырех человек, в разные стороны.

"Течение было, по ощущениям, километров 80 в час, несло нас очень быстро. Мы сначала видели друг друга, пытались выплыть к острову, который был неподалеку, но у нас это никак не получалось. Потом потеряли друг друга и в какой-то момент я понял, что остался один", — рассказал он.