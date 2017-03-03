49-летний российский турист Дмитрий Сомов был найден живым в открытом море недалеко от острова Пхукет спустя сутки после исчезновения.

В Таиланде удалось спастись российскому туристу, который в коммпании друзей днём ранее решил заняться плаванием с маской и ластами неподалёку от острова Пхукет и пропал без вести.

По информации РИА Новости, во время заниятия снорклингом туристов подхватило и разделило мощное подводное течение. Троим россиянам удалось выплыть и привлечь внимание местных рыбаков, которые их подобрали и доставили на ужшкммт берег. После того, как Сомова не нашли, его товарищи обратились в посольство РФ и полицию.

Морская полиция, военные моряки Таиланда, а также добровольцы из числа местных жителей и российских туристов в течение суток искали мужчину в районе, куда его могло отнести течением. До темноты поиски результата не дали и были продолжены утром следующего дня. Никто уже и не рассчитывал найти его живым.

"И вот... мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал — нет, он живой", - рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке.

Как оказалось, россиянин держался за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы.

Сейчас Сомов держит путь на Пхукет, где его ждет супруга.