Диана Шурыгина: фейковый Instagram героини "Пусть говорят" собрал 850 000 подписчиков и продаёт рекламу (ФОТО)

Диана Шурыгина в "Инстаграм": настоящие профили девушки в соцсетях оказались под угрозой взлома.

Диана Шурыгина: "Инстаграм" звезды "Пусть говорят", созданный мошенниками, собрал сотни тысяч подписчиков и продает рекламу

Популярность героини шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной привела к тому, что в соцсетях появилось множество фейковых аккаунтов девушки. На некоторые ее лже-профили пописаны сотни тысяч человек, а реальные аккаунты Дианы оказались под угрозой взлома.

Настоящий "Инстаграм" Дианы Шурыгиной был украден неизвестными злоумышленниками, и теперь новые владельцы пытаются заработать ужшкммт на растиражированном образе девушки, требуя за один рекламный пост 25 000 рублей.

Фейковый аккаунт Дианы Шурыгиной собрал уже около 850 тысяч подписчиков. Он стал популярным из-за язвительных насмешек над отбывающим наказание за изнасилование Сергеем Семёновым. К примеру, в одной из публикаций "Диана" глумится над тем, что молодой человек ночует на тюремных нарах, а она — на мягкой кровати.

ФОТО: соцсети

Как писал ранее TopNews, после резонансного дела об изнасиловании тогда еще 16-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной и трех выпусков шоу "Первого канала" "Пусть говорят" с ее участием, девушка стала мегапопулярна в соцсетях.