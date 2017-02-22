 
TOP 10

1 СМИ раскрыли детали полуторачасового разговора Путина и Порошенко

2 В Краматорске местные жители встали на колени на похоронах добровольца АТО (ВИДЕО)

3 Белый дом рассказал, по каким вопросам Трамп намерен пойти на "сделку" с Россией

4 Олигарх Прохоров предложил 6 шагов России в ответ на доклад Макларена

5 В центре Москвы пятеро мужчин изнасиловали двух уборщиц, пришедших по объявлению

6 Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину

7 Британские СМИ: в ЕС вырос уровень радиации из-за испытания оружия Россией

8 Ученые разгадали тайну "мобильного телефона древних шумеров" (ФОТО)

9 ВИДЕО с "инопланетными" бильярдными трюками собрало за сутки свыше 7 млн просмотров

10 Шойгу: специальное радиолокационное поле защитит Россию от ядерного удара

Новости наших партнеров

Диана Шурыгина: фейковый Instagram героини "Пусть говорят" собрал 850 000 подписчиков и продаёт рекламу (ФОТО)

Опубликовано 22.02.17 14:18 Диана Шурыгина: фейковый Instagram героини "Пусть говорят" собрал 850 000 подписчиков и продаёт рекламу (ФОТО)

Диана Шурыгина в "Инстаграм": настоящие профили девушки в соцсетях оказались под угрозой взлома.

Диана Шурыгина: "Инстаграм" звезды "Пусть говорят", созданный мошенниками, собрал сотни тысяч подписчиков и продает рекламу

Популярность героини шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной привела к тому, что в соцсетях появилось множество фейковых аккаунтов девушки. На некоторые ее лже-профили пописаны сотни тысяч человек, а реальные аккаунты Дианы оказались под угрозой взлома.

Настоящий "Инстаграм" Дианы Шурыгиной был украден неизвестными злоумышленниками, и теперь новые владельцы пытаются заработать ужшкммт на растиражированном образе девушки, требуя за один рекламный пост 25 000 рублей.

Фейковый аккаунт Дианы Шурыгиной собрал уже около 850 тысяч подписчиков. Он стал популярным из-за язвительных насмешек над отбывающим наказание за изнасилование Сергеем Семёновым. К примеру, в одной из публикаций "Диана" глумится над тем, что молодой человек ночует на тюремных нарах, а она — на мягкой кровати.

ФОТО: соцсети

Как писал ранее TopNews, после резонансного дела об изнасиловании тогда еще 16-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной и трех выпусков шоу "Первого канала" "Пусть говорят" с ее участием, девушка стала мегапопулярна в соцсетях.
Другие материалы по этой теме

Диана Шурыгина прокляла студию ТВ, пожелав "всем сдохнуть"

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной парень рассказал о случившемся на шоу Малахова (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга