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Диана Шурыгина: 3 часть "Пусть говорят" от 21.02.2017 смотреть онлайн можно уже в Сети (ВИДЕО)

Опубликовано 21.02.17 14:58 Диана Шурыгина: 3 часть "Пусть говорят" от 21.02.2017 смотреть онлайн можно уже в Сети (ВИДЕО)

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": 3 выпуск ток-шоу на "Первом канале", где продолжилось обсуждение скандальной истории с изнасилованием 17-девушки в Ульяновске, уже появился в Интернете

Диана Шурыгина в "Пусть говорят": 3 выпуск ток-шоу Малахова уже появился в Сети

Произошедшая в апреле прошлого года история с изнасилованием тогда еще 16-летней Дианы Шурыгиной в Ульяновске вызвала настолько широкий общественный резонанс, что для детального "разбора полетов" в студии ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале" потребовалось целых три эфира.

Первый выпуск "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной был показан еще в минувшем январе. 20 февраля 2017 года девушка повторно пришла в студию "Первого ужшкммт канала", но для полного освещения событий потребовалось две передачи - 21 февраля 2017 года в эфир выходит 3 выпуск шок с участием изнасилованной жительницы Ульяновска.

Как писал TopNews, в предыдущем выпуске было показано интервью осужденного за изнасилование несовершеннолетней Дианы Сергея Семенова, который сейчас отбывает наказание в колонии. Молодой человек заявил, что вступил с девушкой в половую связь по обоюдному согласию, не насиловал ее и тем более не бил. Также он обвинил Диану в распутном образе жизни. 

Сама Диана плакала в студии и даже устроила скандал, набросившись на одного из присутствовавших в студии экспертов. Однако никто из зрителей не встал на защиту девушки, не поверив в искренность ее эмоций.

В третьем выпуске "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной на очную ставку с мамой Дианы пришла мать обвиненного в изнасиловании Сергея Семенова. При этом сам молодой человек из колонии рассказал, что отец Дианы просил у его семьи миллион рублей за то, чтобы "замять дело". Появилась в студии и преподавательница колледжа, куда из-за травли в Интернете не может ходить Диана. К беседе подклкючились отец девушки и сестра осужденного Сергея. 

В эфире было показано письмо первого парня Дианы Шурыгиной - получившего условный срок Влада. Молодой человек не стал участвовать в скандальной программе, но прислал письмо, в котором рассказал о своих отношениях с Дианой.

Как выяснилось во время программы, семья девушки сейчас прячется у тети пострадавшей - она тоже приняла участие в съемках. Решение о переезде было принято после нападения на маму 17-летней девушки.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", 3 выпуск. Смотреть онлайн 21.02.2017. ВИДЕО

Диана Шурыгина после участия в "Пусть говорят" завела свой видеоблог на YouTube

Отметим, что история с изнасилованием Дианы Шурыгиной сделала девушку невероятно популярным персонажем в Сети, и героиня "Пусть говорят" решила воспользоваться ситуацией: накануне она рассказала, что завела видеоблог на YouTube, где собирается озвучить то, что не стала рассказывать на "Первом канале", а также ответить на актуальные вопросы пользователей.

Однако пока что Диана не записала ни одного видео.
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