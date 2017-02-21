Диана Шурыгина в "Пусть говорят", часть 2: в новом выпуске героиня шоу устроила скандал (ВИДЕО)

Диана Шурыгина во 2 выпуске программы "Пусть говорят" не выдержала и набросилась на эксперта в студии. Мама 17-летней жертвы изнасилования вела себя не менее вызывающе.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят": часть 2 шоу Малахова запомнилась скандалом в студии

20 ферваля в эфир "Первого канала" вышел второй выпуск шоу Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященная истории 17-летней Дианы Шурыгиной из Ульяновска, изнасилованной на вечеринке.

Как писал TopNews, Диана Шурыгина обвинила в изнасиловании 21-летнего молодого человека Сергея Семенова, с которым она познакомилась на дне рождения его приятеля. По словам несовершеннолетней девушки, на вечеринке Сергей ее изнасиловал. В декабре 2016-го суд признал вину Семенова и назначил наказание в виде трех лет ужшкммт лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Первый выпуск "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной вышел в эфир 31 январ. После эфира саму Диану и ее семью буквально затравили в Интернете, а сама девушка стала героиней множества негативных мемов.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", выпуск 1. Смотреть онлайн ВИДЕО

Второй выпуск "Пусть говорят", посвященный этой истории, вышел в эфир 20 февраля.

"Очная ставка с насильником. И что она думает про хейтеров в сети?" — анонсировал программу Андрей Малахов.

На этот раз авторам шоу удалось поговорить с Сергеем Семеновым прямо в колонии, а Диану поддерживала ее мама. При этом стало известно, что после первого выпуска передачи на женщину было совершено нападение, и теперь семье приходится постоянно переезжать.

Во втором части программы заметна и резкая смена интонации Андрея Малахова, который стал более участливо разговаривать с Дианой Шурыгиной, отмечая, что девушка была "изнасилована второй раз соцсетями".

По словам героини программы, о после первого шоу с ней происходят ужасные вещи.

"Мы хотели, чтобы люди узнали правду, я и моя семья никогда не оскорбляли его семью. То, что происходит, это просто ужасно, не понимаю, как люди могут такое делать. Изнасилование было и избиение было", - сказала она в эфире.

В свою очередь, осужденный Сергей Семенов также поведал зрителям о том, что произошло в тот вечер.

"Мы сидели с Дианой на диване, в какой-то момент она ушла. На момент всего происходящего она оказывала знаки внимания, никакого сопротивления не было. Во время интима была раскрепощенной, она не спала, как говорила в показаниях. Считаю, засыпать и просыпаться, когда тебя насилуют любая женщина, которую действительно насилуют, она убежит оттуда. Никого не звала на помощь. На момент, когда я был с Дианой, я не был сильно пьяный, выпил позже и пошел спать. Не бил, никаких телесных повреждений не было точно. Когда приехали ее родители, девочки, что были на улице, они видели, что Диану ударил отец, который также сказал об этом моей маме, мол сгоряча ударил ее", - сказал молодой человек.

Диана Шурыгина, "Пусть говорят", выпуск 2. Смотреть онлайн ВИДЕО

Сменившая прическу и одежду на более скромные, по сравнению с первым выпуском, Диана много плакала в студии, однако никто из зрителей или экспертов не стал ее поддерживать. Присутствующие лишь указывали на то, что Диана врет, и своим поведением она сломала жизнь ни в чем не повинному парню.

После очередного обвинения Дианы и ее матери в странном поведении после случившегося, девушка не выдержала и буквально набросилась с криками на эксперта Павла Пятницкого. Вернувшись на диванчик, гостьи уже не могли успокоиться и общались со всеми на повышенных тонах.

Добавим, что 21 февраля, на Первом канале выйдет заключительный, 3 выпуск "Пусть говорят" о Диане Шурыгиной.