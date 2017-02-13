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"Прожекторперисхилтон" вернется в эфир Первого канала спустя 5 лет (ВИДЕО)

Опубликовано 12.02.17 13:29 "Прожекторперисхилтон" вернется в эфир Первого канала спустя 5 лет (ВИДЕО)

Возвращение одного из самых популярных юмористических шоу анонсировали в передаче "Вечерний Ургант" бывшие ведущие "Прожекторперисхилтон" Иван Ургант и Гарик Мартиросян.

В выпуске "Вечернего Урганта" от 10 февраля Гарик Мартиросян и Иван Ургант разыграли сценку, в ходе которой Мартиросян объявил, что Сергей Светлаков и Александр Цекало дали согласие на участие в возрожденном проекте, а Ургант сказал, что подумает.

В пресс-службе Первого канала прямо на вопросы о возвращении передачи в эфир не отвечают, однако на сайте канала содержится намек на это.

"Гарик Мартиросян опросил всех ведущих программы "Прожекторперисхилтон" — все согласны возобновить сотрудничество. Теперь для того, чтобы ужшкммт шоу вернулось в эфир, нужно всего лишь согласие Ивана Урганта", — говорится в анонсе выпуска.

"Прожекторперисхилтон" шел в эфире с 2008 по 2012 год и считался одним из главных развлекательных шоу страны. В ходе передачи четыре ведущих сидели за одним столом, читали и комментировали последние новости, а также общались с гостями, среди которых были и голливудские звезды.

Программу закрыли, когда ТНТ, с которым у Мартиросяна и Светлакова были эксклюзивные контракты, не согласилось на их сотрудничество с Первым.
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