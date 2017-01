В Лос-Анджелесе в ночь на Новый год вандал изменил памятный знак Hollywood (ФОТО)

Жители Лос-Анджелеса утром первого января заметили, что привычная надпись на голливудских холмах Hollywood изменилась на Hollyweed (что-то вроде «святая марихуана»), передает "КП" со ссылкой на Reuters.

#HOLLYWOODSIGN UPDATE: Crews working to remove black tarps after vandal alters landmark to read '#Hollyweed' https://t.co/cmkNgpA1D5 pic.twitter.com/bMuWRk6j8u