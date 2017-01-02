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В Лос-Анджелесе в ночь на Новый год вандал изменил памятный знак Hollywood (ФОТО)

Опубликовано 02.01.17 11:36 В Лос-Анджелесе в ночь на Новый год вандал изменил памятный знак Hollywood (ФОТО)

Около полуночи в новогоднюю ночь неизвестный проник на закрытую территорию на холме Маунт-Ли, где находится достопримечательность, и изменил надпись.

Жители Лос-Анджелеса утром первого января заметили, что привычная надпись на голливудских холмах Hollywood изменилась на Hollyweed (что-то вроде «святая марихуана»), передает "КП" со ссылкой на Reuters.

В полиции города пояснили, что ночью камеры зафиксировали неизвестного человека около букв. Возможно, он и набросил на две буквы материал, похожий на брезент. Начато расследования по факту происшествия.

Поклонника травки ждут обвинения в проникновении на охраняемую ужшкммт территорию в случае разоблачения. Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) был создан в качестве рекламы в 1923 году и впоследствии приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.
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