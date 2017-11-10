Курс доллара на сегодня, 10 ноября 2017: рубль остался без поддержки и вошел в полосу потерь - эксперты

Курс валют на сегодня, 10 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 ноября 2017 составляет 59,25 руб., курс евро на сегодня - 68,78 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 57,84 руб. при покупке и 60,96 руб. при продаже банком, курс евро на 10 ноября 2017 равен 67,20 руб. и 70,70 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению главы департамента Private Solutions Сastle Family Office в России ужшкммт и СНГ Андрея Дьяченко, сегодня на курс рубля может краткосрочно повлиять встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, причем на активность игроков, скорее всего, повлияет тон беседы первых лиц государств.

"В целом, спрос на иностранную валюту сохранится, но курс рубля вряд ли уйдет далеко от текущих уровней. 59,80-60 за доллар и 69,90-70,2 за евро выглядят как ограничители для закрытия недели. Продолжению тенденции ослабления национальной валюты может помочь снижение цен на нефть. Создается ощущение, что рынок готов любое событие трактовать в пользу девальвации рубля. Возникающие коррекции быстро отыгрываются", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Дьяченко уверен, что на сегодняшних торгах у евро большие шансы стать лидером роста, нежели у доллара.

"Особенно, если на международном рынке европейской валюте удастся подняться выше отметки в 1,17 к "американцу"", - сказал он, добавив, что на эту динамику будут оказывать влияние совершенно не связанные напрямую с Россией факторы, однако рынки все равно не смогут игнорировать друг друга.

К тому же наши соотечественники продолжают стабильно показывать чистый спрос на иностранную валюту, причем он только возрастает к концу года. Этот фактор, по мнению аналитика, является не главным, но существенным.

"Отток рублевых средств с депозитов банков отчасти может быть конвертирован в валюту - как средство сбережения. Спрос на валюту предъявляют и корпорации, и даже Минфин. Кроме этого, снижение спроса на рубли отмечается со стороны иностранных инвесторов - уменьшение разницы процентных ставок и рост волатильности рубля уменьшили спрос на долговые инструменты, а значит и на отечественную валюту", - сказал Дьяченко, спрогнозировав тенденцию к ослаблению рубля и на предстоящей неделе.

Аналитик полагает, что в случае усиления такой тенденции можно ожидать 61,0-61,2 и 72,6-73 за доллар и евро соответственно.