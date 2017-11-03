Курс доллара на сегодня, 3 ноября 2017: эксперты рассказали, что ждет рубль на следующей неделе

Курс валют на сегодня, 3 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 ноября 2017 составляет 58,08 руб., курс евро на сегодня - 67,67 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 3 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,69 руб. при покупке и 59,81 руб. при продаже банком, курс евро на 3 ноября 2017 равен 66,14 руб. и 69,64 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик Юникредитбанка Анна Богдюкевич констатирует, что коррекция цен на ужшкммт нефть к отметке 60 долларов за баррель прошла практически незамеченной на российском рынке, где наблюдается продолжительный рост котировок.

"Мы полагаем, что условная независимость курса рубля от динамики цен на нефть сохранится в ближайшее время, а потоки капитала сохранят за собой доминирующее влияние. При этом пока фиксация прибыли иностранными инвесторами до сих пор носила умеренный характер, и в отсутствие новых триггеров мы ожидаем колебания курса рубля в диапазоне 58–60 к доллару", - приводит ее слова "КоммерсантЪ".

Глава департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко отмечает, что следующая торговая неделя будет короткой для российских рынков, из-за чего многие инвесторы решат остаться в иностранных активах, чем ослабят поддержку рублю.

Он полагает, что на рубль давить положительная статистика по США, толкающая индекс доллара к основным валютам развивающихся стран вверх.

"Ключевую же роль в укреплении курса рубля будет играть нефть, закрепившаяся на отметке выше $60 за баррель. Позитивный фактор нефти может нивелировать все остальные, приводящие к ослаблению рубля. Из важных данных можно отметить выход статистики по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов от EIA. Участники рынка отметят данные по инфляции в России от 8 ноября, что очень важно относительно дальнейшего поведения ЦБ в разрезе денежно-кредитной политики", - добавил эксперт.