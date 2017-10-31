Курс доллара на сегодня, 31 октября 2017: Россия и Китай готовятся обрушить доллар - эксперты

Курс валют на сегодня, 31 октября 2017: ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 31 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро к рублю на сегодня опустился на 30,97 копеек по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 67,21 руб., курс доллара на 31 октября 2017 уменьшился на 21,17 копеек - до 57,87 рублей.

Стоимость бивалютной корзины на вторник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 25,58 копеек, составив 62,07 руб.

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По словам экспертов, Китай ужшкммт взял на себя лидирующую роль по борьбе с нефтедолларом, и пока Поднебесная настаивает на "нефтеюане", Россия проводит собственные шаги, способные оказать серьезное влияние на доллар.

Так, Кремль объявил о желании создать новую одобренную государством криптовалюту, подкрепленную золотом для обеспечения свободного обмена крипторубля и фиатного рубля, а также снижения зависимости от иностранной валюты при стимулировании отечественной интернет-экономики.

Пока что сведений о проекте крипторубля довольно мало, но специалисты полагают, что технология, скорей всего, будет основываться на системе блокчейна. К такому выводу аналитики приходят благодаря тому, что президент России Владимир Путин для построения платформы проводил встречи с консультантами блокчейн-платформ Ethereum и WAVES.

С учетом шагов КНР и России, эксперты не сомниваются в тенденции к понижению доллара в ближайшем будущем. По их словам, крупнейшие мировые экономики стремятся к наращиванию своей геополитической мощи, и в этих обстоятельствах необходимо следить за усиливающейся ролью биткоинов и криптовалют.