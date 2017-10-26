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Курс доллара на сегодня, 26 октября 2017: Китай примет мощные меры для свержения доллара - эксперты

Опубликовано 26.10.17 00:22 Курс доллара на сегодня, 26 октября 2017: Китай примет мощные меры для свержения доллара - эксперты

Курс валют на сегодня, 26 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня поднялся на 8,57 копейки по сравнению с показателем среды и составил 67,7713 рубля, курс доллара на 26 октября 2017 вырос на 2,88 копейки - до 57,614 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на четверг увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,44 копейки, составив 62,1848 рубля.

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По мнению специалистов CNBC, Пекин реализацию нефтяных контрактов ужшкммт в юанях, которые можно будет конвертировать в золото на бирже в Шанхае, однако власти КНР понимают, что это произойдет нескоро.

Содиректор Института анализа глобальной безопасности в Вашингтоне Гал Люфт отмечает, что такое событие станет еще одним признаком начала "ледникового периода", под которым он подразумевает падение курса доллара.

При этом Пекин рискует столкнуться со скепсисом участников рынка, которые уверены в том, что контроль государства будет препятствовать созданию надежного рыночного ориентира для цен на нефть. Также аналитики полагают, что доминирование "нефтедоллара" объясняется фактором ликвидности.

Однако некоторые эксперты считают, что за благодушной реакцией рынка, скорее всего, последует и более сильный спрос. Как ожидается, в этот процесс активно включатся Россия, а также нефтяные страны Ближнего Востока и Азии, некоторые из которых, к слову, уже принимают юани за нефть.

"Влияние США сокращается. Ирак, Россия и Индонезия уже присоединились к недолларовым сделкам", - сказал управляющий директор и главный инвестиционный менеджер по управлению активами Swiss Asia Capital Юрг Кинер.
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