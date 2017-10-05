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Владимир Соловьев раскритиковал призыв Познера к организаторам ТЭФИ

Опубликовано 05.10.17 14:46 Владимир Соловьев раскритиковал призыв Познера к организаторам ТЭФИ

По мнению телеведущего, в его коллеге говорит обида.

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем интервью "Комсомольской правде" бурно раскритиковал о демарш своего коллеги Владимира Познера, заявившего после вручения премии ТЭФИ о том, что определение победителей "не имеет ничего общего с демократическим выбором".

Соловьев считает, что в Познере говорит обида из-за того, что он остался без заветной награды.

"Судя по всему, демократия достигла максимального расцвета при Леониде Ильиче Брежневе, грудь которого украшали все виды ужшкммт возможных наград. А Владимир Владимирович Познер чувствовал бы себя комфортно, если бы на каждой премии ТЭФИ ему бы вручали все статуэтки. Время идет - и жизнь идет. Нравится Познеру или нет, но кричать вслед ушедшему поезду: "Стой, раз, два!" вряд ли имеет смысл", - сказал Соловьев.

 

Как писал TopNews, на днях стало известно о том, что Владимир Познер опубликовал открытое письмо в адрес организаторов церемонии вручения премии ТЭФИ. В своем послании телеведущий призвал их отказаться от названия и статуэтки Орфея работы скульптора Эрнста Неизвестного.
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