Владимир Соловьев раскритиковал призыв Познера к организаторам ТЭФИ

По мнению телеведущего, в его коллеге говорит обида.

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем интервью "Комсомольской правде" бурно раскритиковал о демарш своего коллеги Владимира Познера, заявившего после вручения премии ТЭФИ о том, что определение победителей "не имеет ничего общего с демократическим выбором".

Соловьев считает, что в Познере говорит обида из-за того, что он остался без заветной награды.

"Судя по всему, демократия достигла максимального расцвета при Леониде Ильиче Брежневе, грудь которого украшали все виды ужшкммт возможных наград. А Владимир Владимирович Познер чувствовал бы себя комфортно, если бы на каждой премии ТЭФИ ему бы вручали все статуэтки. Время идет - и жизнь идет. Нравится Познеру или нет, но кричать вслед ушедшему поезду: "Стой, раз, два!" вряд ли имеет смысл", - сказал Соловьев.

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Окт 3 2017 в 11:13 PDT

Как писал TopNews, на днях стало известно о том, что Владимир Познер опубликовал открытое письмо в адрес организаторов церемонии вручения премии ТЭФИ. В своем послании телеведущий призвал их отказаться от названия и статуэтки Орфея работы скульптора Эрнста Неизвестного.