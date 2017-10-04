Познер призвал организаторов ТЭФИ переименовать премию и отказаться от статуэтки Орфея

Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал организаторов премии ТЭФИ отказаться от вручения за достижения в области телевидения статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Телеведущий Владимир Познер в открытом письме организаторам премии ТЭФИ попросил их сменить название конкурса и отказаться от статуэтки «Орфей» в качестве приза. Послание опубликовано на сайте «Познер online».

"Уважаемые господа! Обращаюсь к вам с просьбой отказаться в дальнейшем от вручения скульптуры Эрнста Неизвестного «Орфей» победителям проводимого вами конкурса и также отказаться от названия «ТЭФИ», - пишет Познер.

Претензии Познера касаются процедуры отбора финалистов премии, по мнению телеведущего, «нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ужшкммт ничего общего с демократическим выбором».

"При всех шероховатостях и недостатках конкурса «ТЭФИ» выбор финалистов и победителей конкурса был абсолютно демократичным: в нем принимали участие все члены Академии, при этом каждый сам решал, в обсуждении каких номинаций он хочет принимать участие, а в выборе победителей участвовали все без исключения члены Академии. Избрание финалистов и победителей было тайным, и благодаря участию компании «Эрнст энд Янг» имена победителей становились известными только, когда объявлялись со сцены. За этот порядок я персонально отвечал как президент и горжусь, что он соблюдался неукоснительно", - описывает Познер то, как происходил выбор в 1994 году.

Однако в 2013 году по инициативе ныне покойного М.Ю. Лесина был сформирован так называемый Индустриальный комитет (ИК), который стал проводить конкурс «ТЭФИ», заменив собой Академию российского телевидения.

"Этот конкурс в своем нынешнем виде отличается от прежнего принципиально. Во-первых, в состав ИК входят лишь семь учредителей – ровно вдвое меньше, чем входило в Академию. Во-вторых, резко сокращено количество профессиональных номинаций, за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения. В-третьих – и это самое главное – выбирают финалистов и победителей не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством ИК «жюри» (в прошлые годы по 20 человек от каждого учредителя)", - уверен он.

По его словам, в этом году таких «выборщиков» было назначено вдвое меньше, по 10 человек от каждого учредителя – то есть 70 человек. Каждый из них голосовал по всем номинациям сразу, вне зависимости от своей профессиональной экспертизы. В выборе же победителей участвовали всего 14 человек – по 2 от каждого учредителя.

"Я меньше всего хотел бы вступить с вами в конфликт, я, как вы могли заметить, изложил все предельно аккуратно и точно, пытаясь никого не обидеть. Хотелось бы решить все мирным путем. Но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название «ТЭФИ», что подтверждается имеющимся контрактом, подписанный Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р.Я. Беспечной и мной", - резюмирует Познер.