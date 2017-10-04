 
TOP 10

1 На подлодке датского изобретателя нашли видео пыток журналистки с обезглавливанием

2 В Сеть попало фото убитого стрелка в номере отеля в Лас-Вегасе

3 СМИ: Россия запустила печатный станок, чтобы выплатить пенсии

4 Познер призвал организаторов ТЭФИ переименовать премию и отказаться от статуэтки Орфея

5 Подмосковное "Боевое братство" опознало попавшего в плен в Сирии россиянина

6 Названа официальная причина смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера

7 Мария Аронова ответила на слухи о своем "онкологическом заболевании"

8 В песне Робби Уильямса 15-летней давности нашли предсказание о стрельбе в Лас-Вегасе

9 Неудачная попытка американского блогера "сломать" автомат Калашникова позабавила Сеть (ВИДЕО)

10 Тренер избил хоккеиста клюшкой во время матча, на котором присутствовал Путин

Новости наших партнеров

Познер призвал организаторов ТЭФИ переименовать премию и отказаться от статуэтки Орфея

Опубликовано 04.10.17 14:29 Познер призвал организаторов ТЭФИ переименовать премию и отказаться от статуэтки Орфея

Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал организаторов премии ТЭФИ отказаться от вручения за достижения в области телевидения статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Телеведущий Владимир Познер в открытом письме организаторам премии ТЭФИ попросил их сменить название конкурса и отказаться от статуэтки «Орфей» в качестве приза. Послание опубликовано на сайте «Познер online».

"Уважаемые господа! Обращаюсь к вам с просьбой отказаться в дальнейшем от вручения скульптуры Эрнста Неизвестного «Орфей» победителям проводимого вами конкурса и также отказаться от названия «ТЭФИ», - пишет Познер.

Претензии Познера касаются процедуры отбора финалистов премии, по мнению телеведущего, «нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ужшкммт ничего общего с демократическим выбором».

"При всех шероховатостях и недостатках конкурса «ТЭФИ» выбор финалистов и победителей конкурса был абсолютно демократичным: в нем принимали участие все члены Академии, при этом каждый сам решал, в обсуждении каких номинаций он хочет принимать участие, а в выборе победителей участвовали все без исключения члены Академии. Избрание финалистов и победителей было тайным, и благодаря участию компании «Эрнст энд Янг» имена победителей становились известными только, когда объявлялись со сцены. За этот порядок я персонально отвечал как президент и горжусь, что он соблюдался неукоснительно", - описывает Познер то, как происходил выбор в 1994 году.

Однако в 2013 году по инициативе ныне покойного М.Ю. Лесина был сформирован так называемый Индустриальный комитет (ИК), который стал проводить конкурс «ТЭФИ», заменив собой Академию российского телевидения.

"Этот конкурс в своем нынешнем виде отличается от прежнего принципиально. Во-первых, в состав ИК входят лишь семь учредителей – ровно вдвое меньше, чем входило в Академию. Во-вторых, резко сокращено количество профессиональных номинаций, за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения. В-третьих – и это самое главное – выбирают финалистов и победителей не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством ИК «жюри» (в прошлые годы по 20 человек от каждого учредителя)", - уверен он.

По его словам, в этом году таких «выборщиков» было назначено вдвое меньше, по 10 человек от каждого учредителя – то есть 70 человек. Каждый из них голосовал по всем номинациям сразу, вне зависимости от своей профессиональной экспертизы. В выборе же победителей участвовали всего 14 человек – по 2 от каждого учредителя.

"Я меньше всего хотел бы вступить с вами в конфликт, я, как вы могли заметить, изложил все предельно аккуратно и точно, пытаясь никого не обидеть. Хотелось бы решить все мирным путем. Но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название «ТЭФИ», что подтверждается имеющимся контрактом, подписанный Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р.Я. Беспечной и мной", - резюмирует Познер.
Другие материалы по этой теме

СМИ: блогер Дудь может заменить Познера на "Первом канале"

Премию ТЭФИ вручили автору фильма о плоской Земле

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга