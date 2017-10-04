Курс доллара на сегодня, 4 октября 2017: ЦБ запустил печатный станок, чтобы выплатить пенсии

Курс валют на сегодня, 4 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 октября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 4 октября 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня - 67,98 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 4 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 56,64 руб. при покупке и 59,76 руб. при продаже банком, курс евро на 4 октября 2017 равен 66,55 руб. и 70,05 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Согласно опубликованным в начале недели сведениям Минфина, ЦБ РФ после продолжавшейся 9 месяцев паузы возобновил денежную ужшкммт эмиссию на покрытие дефицита бюджета.

Известно, что в прошлом месяце Министерство финансов продало регулятору 2,39 млрд евро из Фонда национального благосостояния. За проданную валюту ведомство выручило 164,18 млрд рублей, которые затем зачислили "на счет по учету средств федерального бюджета".

По словам бывшего главы Минфина Алексея Кудрина, средства представляют собой чистую денежную эмиссию со стороны Банка России. Он отметил, что накопленная в Резервном фонде и ФНБ валюта никуда не тратится - она остается в собственности государства, но формально меняется ее владелец с Минфина на ЦБ. Последний для ее конвертации печатает рубли по курсу и направляет в бюджет.

"Резервный фонд хранится в валюте на счетах Центрального банка и продается Центральному банку. Центральный банк для покупки (этой валюты) печатает деньги, идет эмиссионное финансирование", - цитирует Кудрина "Интерфакс".

Такие операции начались в 2015 году с Резервного фонда, когда с целью конвертации накопленной в нем валюты ЦБ напечатал 2,1 триллиона рублей. Также станок запускали в апреле, мае, августе 2016 года, каждый раз "печатая" по 390 млрд рублей. Затем - в декабре, когда объем эмиссии подскочил до 966 млрд рублей.

В этом году на фоне роста цен на нефть "печатный станок" находился в режиме ожидания с января по август. Его запустили в сентябре, когда Минфину понадобились деньги для выплаты пенсий.

Отмечается, что операции с валютой из ФНБ были проведены "в целях обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации". По информации ведомства, каждый год 44 млн российских пенсионеров требуется около 7 трлн рублей, из которых ПФР платит лишь половину, а еще 3,6 трлн - федеральный бюджет.

По словам Кудрина, изнанкой эмиссионной политики Банка России является масштабный приток рублей в банковскую систему и инфляционный риск.

"Именно поэтому Центральный банк вынужден ограничивать приток денег в экономику по другим каналам. Это же является и обоснованием сдерживания понижения ставки", - отметил он.

При этом, согласно информации из "Макроэкономического прогноза 2016-2020" от ВШЭ, когда валютные запасы иссякнут, власти могут запустить станок в необеспеченном режиме.