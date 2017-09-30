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Курс доллара на сегодня, 30 сентября 2017: Минфин дал прогноз по курсу рубля до 2035 года

Опубликовано 30.09.17 11:05 Курс доллара на сегодня, 30 сентября 2017: Минфин дал прогноз по курсу рубля до 2035 года

Курс валют на сегодня, 30 сентября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 сентября 2017 составляет 58,01 руб., курс евро на сегодня - 68,44 руб.

Прогноз курса доллара до 2035 года в России: мнение экспертов

Специалисты Министерства финансов спрогнозировали основные параметры экономики нашей страны на долгосрочный период. Так, по прогнозу экспертов, в 2031–2035 годах средний курс доллара поднимется до 82,5 руб. по базовому сценарию ведомства. Соответствующие сведения содержатся в проекте ужшкммт долгосрочного бюджетного прогноза, который Минфин внес в Госдуму вместе с бюджетом.

Как отмечает РБК, речь идет о номинальном валютном курсе, тогда как реальный эффективный курс рубля, по словам чиновников, будет "относительно стабильным" за весь прогнозируемый период. Повышение номинального курса доллара в прогнозе объясняется "инфляционным дифференциалом" - разницей в темпах роста цен в России и США.

Согласно прогнозу, в 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет составлять 64,8 руб., в следующую пятилетку - 71,5 руб., в 2026–2030 годах - 77,1 руб.

Согласно базовому сценарию, ожидается замедление роста мировой экономики, а темпы роста ВВП в России будут находиться в районе 2,3–2,4% в 2021–2035 годах. Консервативный сценарий предусматривает рост доллара с 68,4 руб. в 2017–2020-х до 84,2 руб. в 2031–2035 годах, а целевой сценарий развития предусматривает доллар по 75,6 рублей в 2031–2035 годах.
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