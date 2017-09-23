СМИ: Путин лично поможет Ксении Собчак определиться с участием в выборах президента

Между тем сама Собчак ответила Навальному на высказывание о «людоедских взглядах», а близкие Ксении рассказали, зачем ей президентская гонка.

Журналист Ксения Собчак, которая, по данным "Варламов.ру", действительно планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году, как ожидается, объявит о своем решении после личной консультации с президентом Владимиром Путиным. Как рассказали изданию сразу несколько источников, знакомых с ситуацией, в скором времени Собчак должна встретиться с Путиным и именно после этого она примет окончательное решение.

Однако официально Собчак пока не подтверждает информацию о своих планах баллотироваться.

Накануне Навальный в эфире ужшкммт своего youtube-канала «Навальный Live» прокомментировал распространенную СМИ информацию о том, что Собчак собирается баллотироваться в президенты. Он призвал журналистку не участвовать в «довольно омерзительной кремлевской игре под названием «Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание».



Впрочем, Собчак считает, что не станет оппонентом Навальному на этих выборах, потому что его, скорее всего, не зарегистрируют кандидатом. В интервью РБК телеведущая посоветовала оппозиционному политику Алексею Навальному, который накануне призывал ее не вступать в президентскую гонку, пользоваться проверенной информацией.

«Я хочу дать ему совет: по непроверенной информации обижать людей и говорить, что у них «людоедские взгляды», — это странно», — сказала она.

Собчак опровергла РБК свое участие в президентской гонке. Но добавила, что о ней в последнее время так много говорят, что она «волей-неволей начала об этом задумываться». Информация в СМИ о ее выдвижении призвана ее дискредитировать, считает она.

«МК» созвонился с близкими людьми Собчак. "Как вы относитесь к возможному участию Ксении в президентских выборах?" - спросили журналисты.

"Я никак не отношусь к участию Ксении в выборах потому что мне она ничего об этом не говорила. Я думаю, что если бы Ксения приняла такое решение, то я бы об этом знала". - сказала Людмила Нарусова.

А затем чуть не проговорилась: "Сливы о том, что Ксения баллотируется в президенты, с оскорблениями и негативными оценками, делают те, кто очень почему-то не хотят, чтобы она действительно участвовала в выборах. Так что послушайте классика и «не читайте большевистских газет перед обедом".