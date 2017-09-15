Шендерович: весной 2014 года готовилось покушение на российских журналистов, но власть сказала "Фу!"

По словам писателя, нападения удалось предотвратить благодаря разговору с "одним из высших российских чиновников".

Известный писатель и журналист Виктор Шендерович рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о том, что три года назад на нескольких российских журналистов готовилось покушение, и нападения удалось предотвратить после разговора с "одним из высших российских чиновников" из президентской администрации.

"Три с лишним года назад, это была памятная нам весна 2014 года, … у многих снесло крышу. Мне передали мои друзья ужшкммт об опасности физического насилия. Это не телефонные звонки, которые десятками, эсэмэмски поганые… Я навел справки у знающих товарищей. Подтвердили, что есть заказ на то, чтоб нас "проучить", наказать, что источник опасности - этот самый кремлевский повар. Речь идет об избиении десятка, дюжины российских журналистов. В довольно широком диапазоне: от Муратова (Дмитрий Муратов - главный редактор "Новой газеты" - прим. ред.) до Быкова (Дмитрий Быков - российский писатель и журналист - прим.), меня, Латыниной", - сказал Шендерович.

Он отметил, что другие люди сообщили об этом в администрацию президента.

"И один из высших российских чиновников сказал им "Фу!". И они с глухим ворчанием на это "Фу" отползли", - отметил писатель..

По его словам, на тот момент он придерживался "техники безопасности": "не выходил гулять с собакой в одно и то же время, переназначал встречи" и находился "на нелегальном положении".

Об готовившихся покушениях Шендерович рассказал в контексте "потери государством монополии на насилие".

"Раньше любое беззаконие совершалось по отмашке из Кремля …Сегодня ситуация очевидно изменилась", - считает он, приведя для сравнения недавнюю историю с отъездом из России Юлии Латыниной.

"Латынина правильно сделала, что уехала, потому что сегодня никто "Фу" не говорит. Потому что раньше можно было в администрацию (президента - прим. ) "стукнуться" и сказать: … ребят, вам непременно это надо? И они говорили: "Нет". "Фу!" -говорили они своим активистам", - пояснил он.

Отвечая на вопрос ведущей Ольги Журавлевой о том, происходило ли избиение российского журналиста Олега Кашина "по такой же схеме", Шендерович ответил, что это "самоход".