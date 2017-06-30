Курс доллара на сегодня, 30 июня 2017: эксперты озвучили курсы валют до конца 2017 года

Курс валют на сегодня, 30 июня: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 июня 2017 составляет 59,08 руб., курс евро на сегодня равен 67,49 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 30 июня 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 58,09 руб. при покупке и 61,21 руб. при продаже банком, курс евро на 30 июня 2017 равен 66,40 руб. и 69,90 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Заведующий лабораторией анализа институтов ужшкммт и финансовых рынков РАНХИГС Александр Абрамов уверен, что курс рубля сегодня, 1 июля 2017, имеет шансы на некоторое ослабление в связи с отыгрыванием вчерашнего роста. Такому движению, по словам эксперта, может поспособствовать и классическая ситуация фиксации прибыли перед выходными.

"Если в дело не вмешается нефть, на которой сегодня, по сути, и держатся колебания всего валютного рынка России", - констатирует аналитик. Его слова приводит "Российская Газета".

Он отмети, что, с одной стороны, глава Минэкономразвития Максим Орешкин накануне говорил о предположении относительно отсутствия "серьезных колебаний" курса валют в ближайшее время и в целом курс рубля будет оставаться "более-мене стабильным".

"ЦБ держит достаточно высокую ключевую ставку, инфляция как бы под контролем, на рынке царят умеренно оптимистичные настроения. Но с другой стороны, если что-то произойдет с нефтью, то вся стройная конструкция относительно стабильной нацвалюты посыплется", - отмечает он.

Как отметил Абрамов, если нефть будет стабильной, то прогноз министерства сбудется, хотя при этом экономическому блоку надо будет решить вопрос размораживания банковской системы.

"Если ставку удастся снизить и удастся усилить кредитную активность банков, то рубль останется в стабильном коридоре колебаний. Если же нет, то ему прямая дорога слабеть", - добавил специалист.