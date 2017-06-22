Столичное управление ФАС признало нарушения при закупках тротуарной плитки для московских улиц более чем на 4 млрд рублей.

Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало нарушения при организации закупок более чем на 4 млрд рублей в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица». Это следует из ответа главы ФАС Игоря Артемьева на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который потребовал установить виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве», пишет "Коммерсантъ".

Издание уточняет, что столичное УФАС не делало выводов о качестве плитки, но ужшкммт выявило нарушения порядка проведения конкурсных процедур. В частности, были проверены закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), проведенные по конкурсу 2015 года, а также закупки, связанные с укладкой гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году.

После проверки закупок по благоустройству Тверской комиссия УФАС обнаружило нарушения ч. 8 ст. 32, п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 9 ч. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 03 закона «О контрактной системе…». Так, оценка работ проводилась по «субъективным критериям» (к примеру, квалификация кадров, привлекаемых для выполнения работ). Это «не позволяет выявить лучшее предложение об исполнении контракта». Также отсутствуют сведения по показателям «качество работ», «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», что «оставляет оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика».

При этом при организации закупок по благоустройству в 2017 году (они касаются закупок бордюров из гранита) УФАС также признала нарушения п. 2 ч. 6 ст. 45, ч. 3 ст. 103 закона «О контрактной системе». Комиссия установила, что по всем пяти контрактам банковские гарантии неправомерно приняты заказчиком. Кроме того, контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков.