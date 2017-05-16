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В "Лаборатории Касперского" выяснили, кто мог запустить вирус-вымогатель WannaCry: это не АНБ

Опубликовано 16.05.17 08:38 В "Лаборатории Касперского" выяснили, кто мог запустить вирус-вымогатель WannaCry: это не АНБ

Специалисты рассказали, кто мог запустить глобальный вирус, поразивший сотни тысяч компьютеров по всему миру.

По словам главного антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского" Александра Гостева, вирус-вымогатель WannaCry, поразивший 150 стран, мог быть запущен хакерами из северокорейской группировки Lazarus.

"Детектив закручивается все сильней, и теперь один и тот же код обнаружен в #WannaCry и в троянцах от Lazarus. Понимаете, да? Весь этот хаос вокруг - это все они, Lazarus", - написал он в Facebook.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, ранее высказал противоположную версию происхождения вируса.

"Первичным источником этого вируса являются ужшкммт спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое", - сказал он на пресс-конференции в Пекине 15 мая.

Американские власти ранее сообщали, что вирус могли создать представители иностранных государств. Отмечалось, что с помощью вируса хакеры добились от пользователей выплат на сумму, равную примерно 70 тысячам долларов. В администрации президента США отметили, что им неизвестны случаи, когда после платежа доступ к компьютеры возвращался. По последним данным, от вируса-вымогателя заразились уже 300 тысяч компьютеров в 150 странах.

Как писал TopNews, атака вируса WannaCry началась днем 12 мая. К вечеру того же дня "Лаборатория Касперского" сообщила, что вирус распространился более чем на 70 стран, причем, по словам специалистов, больше всего от вируса пострадала Россия.
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