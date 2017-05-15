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Кибератака на Россию сегодня не прекратилась: началась вторая волна, вирус может заразить миллион компьютеров

Опубликовано 15.05.17 09:32 Кибератака на Россию сегодня не прекратилась: началась вторая волна, вирус может заразить миллион компьютеров

Спецслужбы Великобритании предупредили о новых атаках вируса WannaCry.

Около 1,3 млн компьютерных систем остаются уязвимыми к вирусу WannaCry, который 12 мая, по сведениям Европола, атаковал компьютеры более чем в 150 странах, передает телеканал RT со ссылкой на Financial Times и специалистов по кибербезопасности.

Сотрудники британских специальных служб предупредили, что предприятиям стоит готовиться к новым хакерским атакам на следующей неделе. Спецслужбы Европы и США в выходные уведомили большие компании и организации, что угроза вируса может возрасти.

«Нам известно о попытках ужшкммт атаковать другие организации Великобритании после системы здравоохранения», — заявил директор Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин.

Он отметил, что доказательств усовершенствования WannaCry после прошедшей атаки пока нет. По словам бывшего директора по борьбе с киберинцидентами в Совете национальной безопасности США Энтони Ферранте, хакерская атака может начаться утром в понедельник, 15 мая.

Как сообщил в интервью британскому телеканалу ITV директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт, жертвами совершенной хакерами в пятницу атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах, передает ТАСС.

В Соединенном Королевстве от вирусной атаки пострадали 48 филиалов Национальной службы здравоохранения по всей стране, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения, что привело к отмене в медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.
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