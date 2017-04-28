 
TOP 10

1 Экс-владелец "Черкизона" Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

2 Украина показала Крым в проморолике "Евровидения 2017" (ВИДЕО)

3 Эксперты пообещали перемены на валютном рынке после майских праздников

4 Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

5 Вступили в силу поправки закона об ОСАГО

6 В США назвали заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"

7 Писатель Веллер швырнул микрофон и кружку в ведущую в эфире «Эха Москвы»

8 Расстрелявший адвоката в Москве преступник попал на ВИДЕО

9 В Китае казнили богатейшего миллиардера Лю Ханя (ФОТО)

10 Первый канал поймали на фейке с "экспертом из США" (ФОТО)

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 28 апреля 2017: прогноз экспертов - на валютном рынке ожидаются перемены

Опубликовано 28.04.17 08:18 Курс доллара на сегодня, 28 апреля 2017: прогноз экспертов - на валютном рынке ожидаются перемены

Курс валют на сегодня, 28 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 28 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 апреля 2017 составляет 56,97 руб., курс евро на сегодня равен 62,16 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 28 апреля 2017 равен 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев уверен, что курс рубля ужшкммт сегодня, 28 апреля 2017, будет демонстрировать слабую динамику, готовясь к заседанию ЦБ по ключевой ставке.

"Для инвесторов и спекулянтов формулируется слишком много информации, которую надо переосмыслить - и наступающие первомайские праздники для этого как раз самое время. И тогда возможны перемены", -.цитирует эксперта "Российская Газета".

Пока российская валюта показывает достаточно прочную позицию, иногда идя вразрез с уже устоявшимися представлениями о том, что его укрепляет дорожающая нефть и ослабляет ключевая ставка регулятора.

"Для ЦБ главными обстоятельствами, исходя из которых он устанавливает ставку, являются не те, которые можно отнести к внешним факторам. В этом смысле вчерашнее заседание Европейского центрального банка, в ходе которого основные ставки были оставлены на прежнем уровне, на сегодняшнее заседание ЦБ никакого серьезного влияния не окажет", - сказал специалист, отметив, что на внутреннее решение, скорее всего, повлияет стабильность курса рубля и инфляция.
Другие материалы по этой теме

Путин пообещал надавить на курс рубля

Эксперты заговорили об обвале евро через две недели

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга