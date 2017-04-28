Курс доллара на сегодня, 28 апреля 2017: прогноз экспертов - на валютном рынке ожидаются перемены

Курс валют на сегодня, 28 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 28 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 апреля 2017 составляет 56,97 руб., курс евро на сегодня равен 62,16 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 28 апреля 2017 равен 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев уверен, что курс рубля ужшкммт сегодня, 28 апреля 2017, будет демонстрировать слабую динамику, готовясь к заседанию ЦБ по ключевой ставке.

"Для инвесторов и спекулянтов формулируется слишком много информации, которую надо переосмыслить - и наступающие первомайские праздники для этого как раз самое время. И тогда возможны перемены", -.цитирует эксперта "Российская Газета".

Пока российская валюта показывает достаточно прочную позицию, иногда идя вразрез с уже устоявшимися представлениями о том, что его укрепляет дорожающая нефть и ослабляет ключевая ставка регулятора.

"Для ЦБ главными обстоятельствами, исходя из которых он устанавливает ставку, являются не те, которые можно отнести к внешним факторам. В этом смысле вчерашнее заседание Европейского центрального банка, в ходе которого основные ставки были оставлены на прежнем уровне, на сегодняшнее заседание ЦБ никакого серьезного влияния не окажет", - сказал специалист, отметив, что на внутреннее решение, скорее всего, повлияет стабильность курса рубля и инфляция.