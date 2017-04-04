Теракт в Санкт-Петербурге 2017 осуществил смертник. Его личность установлена (ФОТО)

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 - дело рук террориста-смертника. Данные о его личности и ФОТО публикуют СМИ. Названа предварительная версия теракта в Санкт-Петербурге.

Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 осуществил террорист-смертник - СМИ

По предварительным данным, взрыв в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, осуществил террорист-смертник, сообщает ТК "Петербург". Его личность установлена.

Ранее СМИ уже опубликовали фото предполагаемого смертника, которого запечатлела камера видеонаблюдения петербургского метрополитена.

Фото: РЕН-ТВ

По данным "Фонтанки" в эпицентре взрыва в вагоне метро на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" днем 3 апреля оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев.

По информации издания, именно Аришев пронес взрывное устройство в рюкзаке, оставил его ужшкммт на «Площади Восстания», а затем подорвал себя в вагоне поезда.

По информации источника, предполагаемый террорист-смертник, который осуществил взрыв в метро Санкт-Петербурга, был связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками.

Предположительно, террорист пронес взрывное устройство в подземку Санкт-Петербурга в рюкзаке.

"Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК", - цитирует "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

Вместе с террористом опознаны еще двое погибших – это 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Между тем, мужчина с длинной бородой и в черном костюме, подозреваемый в организации теракта на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, после того, как увидел распространяемую СМИ информацию о себе, сам явился в полицию и заявил о непричастности к террористической атаке.

Первый подозреваемый ("Хаттабыч") во теракте в питерском метро, задержан. pic.twitter.com/Xn7a6zdccl — Мистер Твитлер (@Mr_Lumin) 3 апреля 2017 г.

В общении с правоохранителями он заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву на станции питерского метро и добровольно пришел в полицию, чтобы снять с себя все подозрения.

Напомним, взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».

Позднее на станции «Площадь Восстания» обнаружили самодельную бомбу, которую впоследствии обезвредили. Мощность неразорвавшегося устройства составила один килограмм в тротиловом эквиваленте. В ней были поражающие элементы.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек, 45 находятся в больница Санкт-Петербурга.

Следственный комитет завел уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки.