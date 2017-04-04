 
TOP 10

1 ВИДЕО первых секунд после взрыва в метро Петербурга попало в Сеть

2 Опубликован список всех пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

3 Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в метро Санкт-Петербурга

4 Опубликованы ФОТО второго подозреваемого в организации взрыва в Петербурге

5 СМИ: перед взрывом в метро Петербурга была найдена подозрительная сумка (ФОТО, ВИДЕО)

6 Польша обвинила диспетчеров РФ в крушении самолета Качиньского

7 Путин процитировал Наполеона и рассказал, с кого начинается Родина (ВИДЕО)

8 Опубликовано ФОТО жуткого избиения режиссера Суриной в Париже

9 СМИ: загадочного художника Бэнкси впервые засняли на ВИДЕО

10 "Живой звук": Светлаков высмеял Бузову на концерте "ПрожекторПэрисХилтон" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: опубликованы ФОТО второго подозреваемого в организации взрыва

Опубликовано 03.04.17 23:44 Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: опубликованы ФОТО второго подозреваемого в организации взрыва

Теракт в метро Санкт-Петербурга 03.04.2017: по данным следствия, изображенный на фото человек мог заложить вторую бомбу — на станции «Площадь Восстания».

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости: опубликованы фото подозреваемого в организации взрыва в Петербурге

В распоряжении "Пятого канала" оказалось фото второго подозреваемого в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.

По данным следствия, изображенный на фото человек мог заложить вторую бомбу — на станции «Площадь Восстания». Это взрывное устройство удалось обезвредить.

Ранее TopNews писал, что в СМИ появилось фото первого подозреваемого в совершении теракта. Между ужшкммт тем по последним данным в результате теракта 11 погили, 45 пострадало. Список пострадавших был опубликован в СМИ.

В настоящий момент два человека объявлены в розыск по подозрению в совершении в теракте.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». 

Как отмечается, поезд в это время ехал в тоннеле. Кустарная бомба была начинена самодельной шрапнелью. Вскоре в прессе появилась информация о втором взрывном устройстве, но в пресс-службе метрополитена заверили, что речь идет просто о бесхозной сумке. Однако, как выяснилось, это все же была бомба.

В связи с трагедией губернатор Северной столицы объявил с 4 апреля трехдневный траур по погибшим.
Другие материалы по этой теме

Опубликован список всех пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Трамп прокомментировал теракт в Петербурге

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга