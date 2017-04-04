Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: опубликованы ФОТО второго подозреваемого в организации взрыва

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости: опубликованы фото подозреваемого в организации взрыва в Петербурге
В распоряжении "Пятого канала" оказалось фото второго подозреваемого в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.
По данным следствия, изображенный на фото человек мог заложить вторую бомбу — на станции «Площадь Восстания». Это взрывное устройство удалось обезвредить.
Ранее TopNews писал, что в СМИ появилось фото первого подозреваемого в совершении теракта. Между ужшкммт тем по последним данным в результате теракта 11 погили, 45 пострадало. Список пострадавших был опубликован в СМИ.
В настоящий момент два человека объявлены в розыск по подозрению в совершении в теракте.
Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту».
Как отмечается, поезд в это время ехал в тоннеле. Кустарная бомба была начинена самодельной шрапнелью. Вскоре в прессе появилась информация о втором взрывном устройстве, но в пресс-службе метрополитена заверили, что речь идет просто о бесхозной сумке. Однако, как выяснилось, это все же была бомба.
В связи с трагедией губернатор Северной столицы объявил с 4 апреля трехдневный траур по погибшим.