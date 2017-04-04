Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017: опубликованы ФОТО второго подозреваемого в организации взрыва

Теракт в метро Санкт-Петербурга 03.04.2017: по данным следствия, изображенный на фото человек мог заложить вторую бомбу — на станции «Площадь Восстания».

Теракт в Санкт-Петербурге, последние новости: опубликованы фото подозреваемого в организации взрыва в Петербурге

В распоряжении "Пятого канала" оказалось фото второго подозреваемого в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.

По данным следствия, изображенный на фото человек мог заложить вторую бомбу — на станции «Площадь Восстания». Это взрывное устройство удалось обезвредить.

СРОЧНО. ЭКСКЛЮЗИВ: в распоряжении Пятого канала оказалось ФОТО второго подозреваемого в организации теракта https://t.co/hcQfu6w2w5 pic.twitter.com/IlFZL6qXeu — Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.

Ранее TopNews писал, что в СМИ появилось фото первого подозреваемого в совершении теракта. Между ужшкммт тем по последним данным в результате теракта 11 погили, 45 пострадало. Список пострадавших был опубликован в СМИ.

В настоящий момент два человека объявлены в розыск по подозрению в совершении в теракте.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в петербургской подземке сработало взрывное устройство, заложенное в вагоне поезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту».

Как отмечается, поезд в это время ехал в тоннеле. Кустарная бомба была начинена самодельной шрапнелью. Вскоре в прессе появилась информация о втором взрывном устройстве, но в пресс-службе метрополитена заверили, что речь идет просто о бесхозной сумке. Однако, как выяснилось, это все же была бомба.

В связи с трагедией губернатор Северной столицы объявил с 4 апреля трехдневный траур по погибшим.