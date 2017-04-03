Теракт в Санкт-Петербурге 03.04.2017: ФОТО предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро, попало в СМИ

Теракт в Петербурге сегодня, 3 апреля, последние новости: также в Сети появилось ФОТО обезвреженной бомбы на станции "Площадь восстания".

Теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017, последние новости: опубликовано ФОТО предполагаемого террориста

Телеканал "Рен-ТВ" опубликовал фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017. Известно, что мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел.

Предполагаемый террорист ФОТО: "Рен-ТВ"

На сделанном камерой наблюдения кадре видно, что мужчина носит бороду, а на момент совершения преступления на нем была шапка.

Теракт в Петербурге сейчас, последние новости: обезвреженную на "Площади восстания" бомбу замаскировали под огнетушитель

РИА Новости со ссылкой на Национальной ужшкммт антитеррористический комитет сообщает о том, что самодельное взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь восстания" в Северной столице.

"На станции метро "Площадь восстания" было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", — говорится в релизе.

Фотографию предполагаемого взрывного устройства, обезвреженного на "Площади Восстания" приводит сообщество "Лентач" в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что самодельная бомба была замаскирована под огнетушитель, и по каким-то причинам она не сработала.

Предполагаемое взрывное устройство, обезвреженное на станции "Площадь восстания" ФОТО: "Лентач"

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в метро: цифры погибших и пострадавших рознятся

По информации НАК, в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга 3 марта 2017 погибли девять человек, пострадали более 20

"По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении комитета.

В то же время губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек и заявил примерно о 20 пострадавших.

"Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правоохранительные органы и все городские службы делают все необходимое, что положено делать в экстренных ситуациях", — сказано в заявлении Полтавченко, опубликованном на сайте городской администрации.

Он подчеркнул, что правительство окажет необходимую помощь семьям погибших.