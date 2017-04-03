Взрыв в метро в Санкт-Петербурге 3.04.2017: 10 погибших, 50 раненых. Возможен теракт (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв в метро Петербурга 3 апреля 2017: в подземке Северной столицы прогремело сразу два взрыва.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017: есть жертвы и пострадавшие

В метро Санкт-Петербурга днем 3 апреля 2017 прогремел взрыв. Информация о том, где именно произошло ЧП, расходится: одни источники сообщают о взрыве на станции "Сенная площадь", другие — на "Технологическом институте". В свою очередь, Life сообщает о том, что прогремело два взрыва - и на "Сенной", и на "Техноложке".

По словам очевидцев, взрыв произошел в вагоне. Дверь вагона сильно повреждена. Платформу станции заволокло дымом.

Как сообщают "Вести" со ссылкой на источник в правоохраниелльных органах, по предварительным данным 10 человек ужшкммт погибли, порядка 50 - пострадали.

В настоящее время станции метро "Площадь Восстания" и переход на "Маяковскую" закрыты. Также закрыта станция "Невский проспект".

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 ФОТО: "ВКонтакте"

Представители метрополитена официально подтвердили, что, по предварительной версии, в вагоне метро взорвался неустановленный предмет. Сейчас происходит эвакуация пассажиров. Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки, передает "Росбалт".

Взрыв в метро Санкт-Петербурга 03.04.2017 ВИДЕО