Мария Максакова впервые дала интервью после убийства Вороненкова (ВИДЕО)

Оперная певица впервые пообщалась с журналистами после убийства своего мужа в центре Киева.

Известная оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова впервые после убийства 23 марта в Киеве своего мужа Дениса Вороненкова рассказала о том, каким был ее муж и что она думает о случившемся. Также она прокомментировала слова своей матери, назвавшей Вороненкова предателем.

Как рассказала Максакова порталу "Медуза", она ценила каждый день, который проводила со своим мужем Денисом Вороненковым. По ее словам, супруг был "добрым, глубоким, умным, ласковым".

"У меня - даже не поворачивается язык ужшкммт сказать "был" - самый лучший на свете муж. Я его благодарила за каждый день, что он со мной проводил. После всей грязи, которая была в моей жизни, в 37 лет мне так широко улыбнулась удача. Я ценила каждый день. Он был король, а я была с ним рядом - королева. Я не слышала в свой адрес ни одного упрека. Он боялся за меня, боролся. Он освоил оперу. Он знал каждую мою арию. Он был самым ласковым человеком, которого я знала в своей жизни", - отметила Максакова.

Максакова подчеркнула, что пережить потерю ей помогут ее дети, среди которых и общий с Вороненковым сын.

"Мне, конечно, очень тяжело от того, что у нас маленький ребенок. Я мечтала, чтобы он его воспитывал. Все у него от него, у сына Вани. Я так хотела, чтобы он его воспитывал, чтобы он был такой же, как он. Как это теперь сделать, со слов, я не знаю. Он его, наверное, даже не будет помнить, когда вырастет", - сказала певица.

"Я на грани того, что можно выдержать вообще. Я понимаю, у меня трое детей - они меня будут, конечно, поддерживать. А он, между прочим, был готов воспитывать всех детей, понимаете? Он любил моих детей, относился к ним замечательно", - подчеркнула она.

Мария Максакова также вспомнила, что как только начала встречаться с Вороненковым, просила его пообещать выполнить одно обещание, чего он так никогда и не сделал.

"Я его просила, когда с ним встречаться начала: "Денис, сделай мне такое одолжение, пообещай мне, пожалуйста, что я умру в твоих руках". Он ни разу мне не пообещал", - подчеркнула вдова.

Также певица призналась, что не задумываясь бы сейчас оказалась вместо своего мужа на улице Киева, где его расстрелял киллер, так как жизнь без него - "это хуже".

"Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно", - сказала артистка.

Максакова отметила, что не собирается выстраивать никаких версий по поводу случившегося.

"Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил", - призналась она, подчеркнув, что этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы, а сама она теперь посвятит свою жизнь детям.

Артистка рассказал, что не разговаривает со своей матерью и не знает "что там ляпнула мама". Как писал TopNews, теща Вороненкова заявила в интервью: "Ну и слава тебе Господи, а что с ним ещё делать? Слава господу, что в конце концов человек, который так подличал, он же военный, его за измену бы давно расстреляли".

Мария Максакова призналась, что теперь, после убийства ее мужа, ее охраняют "вообще туши свет" и возят на бронированной машине. По ее словам, у мужа Дениса охрана была не такая, как у нее сейчас. "Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", - сказала она.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, получивший украинское гражданство, был убит 23 марта в центре Киева в тот момент, когда направлялся на встречу с другим бывшим российским депутатом Ильей Пономаревым.

Убийство Вороненкова без цензуры ВИДЕО